Минстрой РФ признал воронежский ДСК элитой стройкомплекса России*

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Конкурс ежегодно проводится Российским Союзом строителей и Министерством строительства и ЖКХ РФ. Главным критерием отбора является результат деятельности предприятий в прошедшем году. Оцениваются: выполнение инвестиционной (производственной) программы, финансово-экономические результаты, социальная ответственность предприятия, научно-технический уровень производства, качество строительно-монтажных работ. Домостроительному комбинату присужден диплом «Элита строительного комплекса России» за 2020 год. Этот знак отличия вручается участникам, которые в течение пяти лет подряд удостаивались наградами конкурса и набрали наибольшее количество баллов по сумме всех показателей деятельности.

Накануне профессионального праздника были отмечены не только достижения предприятия в целом, но и личный вклад, успехи и профессионализм его сотрудников. В этом году 134 сотрудника ДСК получили награды различных уровней.

Кроме того, ДСК вошел в рейтинг 82 лучших строительных организаций – лидеров строительного комплекса России (в категории строительные организации с объемом подрядных работ от 3 до 10 млрд. рублей).

«Несмотря на сложные эпидемиологические условия, все запланированные на 2020 год объекты – жилые, социальные, коммерческие – введены без переноса сроков, – подчеркнул генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев». – По итогам года Домостроительный комбинат в полном объеме выполнил все взятые на себя обязательства. В качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика ввел в эксплуатацию 434,8 тыс. кв. м».

Как обычно, большую часть (94 %) от общего объема ввода составили многоквартирные жилые дома. Общая площадь жилых помещений – 263,6 тыс. кв. м.

Такие серьезные результаты позволили комбинату укрепить позиции в общероссийском рейтинге. По итогам прошедшего года по объему ввода жилья воронежский ДСК занял 13 место в ТОПе РФ из 1 545 застройщиков России.** По сравнению с 2019 годом строительная компания поднялась вверх на одну позицию.

В регионе ДСК сохранил лидерство по общегодовому объему ввода жилья среди воронежских застройщиков.

Помимо жилых объектов в прошлом году комбинат ввел в эксплуатацию детский сад на 100 мест в жилом комплексе «Современник» на ул. 9 Января, 68 (второй в этом ЖК), центр дополнительного образования по адресу: Ленинский проспект, 201, а также бизнес-центр «Столль» площадью порядка 10 тыс. кв. м в ЖК «Московский квартал».

В настоящее время ДСК завершает строительство двух детских дошкольных учреждений на 300 мест каждое в микрорайонах «Лазурный» и «Ласточкино» и активными темпами возводит сложнейший медицинский объект – хирургический корпус Воронежского областного онкологического диспансера.

Приоритетом ДСК в сфере жилищного строительства является комплексное развитие территорий, которое ведется в трех основных направлениях:

– освоение новых площадок;

– развитие застроенных территорий, включая ликвидацию аварийного жилищного фонда;

– вовлечение в оборот земель бывших промышленных зон.

В настоящее время ГК ДСК реализует 12 проектов комплексной застройки и развития застроенных территорий во всех районах города Воронежа, а также в ближайшем пригороде. Все проекты осуществляются в рамках единого стандарта качества жизни, включающего наличие школ и детских садов, медицинских и физкультурно-оздоровительных комплексов, удобных транспортных развязок и т.д. В новых микрорайонах создается инфраструктура, которая, действительно способна обеспечить человеку комфортное проживание.

*Диплом «Элита строительного комплекса России» присужден ДСК членами жюри XXV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2020 год, проводимого Российским Союзом строителей и Министерством строительства и ЖКХ РФ;

**по данным аналитического исследования профессиональной ассоциаций независимого объединения застройщиков жилья (НОЗА), публикуемого на федеральном портале Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ)

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