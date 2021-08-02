Тамара Замотайлова – про третью медаль Ангелины Мельниковой в Токио: «Ангелина умница, в 1964-м году в Токио такого напряженного графика не было»

Ангелина Мельникова (третья слева). Фото на память после финала вольных упражнений. Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.

Сразу же после завершения финала в вольных упражнениях у женщин «КП» попросила прокомментировать выступление Ангелины Мельниковой 2-кратную Олимпийскую чемпионку Тамару Замотайлову (Люхину).

- Ангелина хорошо отработала, я довольна. Очень приятно и радостно за нее и ее тренеров. Все-таки выступать в таком напряженном режиме крайне непросто. Они ведь начали 25-го, потом были финалы 27-го, 29-го. И вот уже второй день финалов на отдельных снарядах. Раньше такого не было. В Токио в 1964-м году было три соревновательных дня. А тут Ангелина выступала сегодня пятый день. Такой график требует особого подхода, сил и хладнокровия. Ангелина умница!

Всего несколько минут назад воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в соревнованиях на бревне.

Это ее уже третья медаль в Токио, и четвертая в рамках Олимпийских игр. По этому показателю она сравнялась с легендой советской гимнастики Тамарой Алексеевной.

27 июля Геля завоевала золото в командном многоборье, 29-го – бронзу в личном многоборье. И вот теперь еще раз поднялась на пьедестал.

Напомним, что на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мельникова стала серебряной призеркой.

Что касается Тамары Замотайловой (Люхиной), то в ее активе также четыре Олимпийские медали. В Риме в 1960-м году она трижды оказывалась в числе призеров (1-0-2), и еще один раз стала лучшей в Токио в 1964-м году.

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