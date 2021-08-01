Все ниже и ниже: гимнастка Ангелина Мельникова стала худшей в Олимпийском финале на брусьях

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Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова не смогла прервать поступательное движение вниз на проходящей в Токио Олимпиаде.

27 июля она завоевала золото в командном многоборье. 29-го – бронзу в личном многоборье. Сегодня стала пятой в опорном прыжке, хоть и сохранила статус лучшей среди россиянок.

И на разновеликих брусьях наша Геля почему-то отпустила руки при переходе на маленький турник…

Выступавшая первой американка Суниса Ли задала прекрасный темп в виде 14,5 баллов. И если француженка Мелани де Хесус дос Сантос его не поддержала, то бельгийка Нина Дервель сделала более чем весомую заявку на медаль – 15,2.

В результате стартовавшая пятой Мельникова сразу же лишила себя шанса на медаль. Судьи оценили ее выступление в 13,066 балла. Даже упавшая на маты китаянка Илинь Фань оказалась выше.

В итоге воронежская спортсменка заняла последнее восьмое место.

Будем надеяться, что 2 августа в вольных упражнениях Мельникова выступит удачнее. Главное – не падать духом. Две медали из четырех возможных у нее уже в активе.

Что касается только что завершившихся соревнований на брусьях, то победу праздновала Дервель, вторая – россиянка Анастасия Ильянкова, третья – Ли.

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