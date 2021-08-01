Воронежская гимнастка Мельникова заняла пятое место в опорном прыжке

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Наша очаровательная Геля взяла паузу. Вслед за победой в командном многоборье и бронзой – в личном Мельникова стала пятой в опорном прыжке.

В квалификации Ангелина показала девятый результат - 14,616. В финале выступила лучше – 14,683. Но, увы, для места на пьедестале этого оказалось недостаточно.

Уже третья выступавшая в финале бразильянка Ребека Андраде перешагнула через 15-балльный барьер, оставив позади сильную американку Микейлу Скиннер. Из-за ошибки в первой попытке соотечественница Скиннер Джейд Кэри не смогла потеснить с третьей строчки даже мексиканку Алексу Морено (14,716).Фееричное выступление кореянки Со Чон Ё в первой попытке просто обескуражило – 15,333. Но повторный прыжок сбавил ее пыл.

Неудача канадки Шэллон Олсен гарантировала итоговую медаль Андраде.

И вот он выход нашей Ангелины. Первый прыжок – 14,666. Слабовато, откровенно говоря. Но медаль все еще возможна. Увы, провести работу над ошибками в столь оперативном формате не удалось. Итоговые 14,683 и это пятый результат.

В этот раз без медали. Не беда. Окончательная расстановка сил. Победила Андраде, вторая – Скиннер, третья – Чон Ё. Ангелина – пятая, но при этом лучшая из россиянок.

Впереди финал на брусьях, который состоится сегодня. Начало в 13:27 по московскому времени.

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