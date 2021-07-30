Опасный гриб может уничтожить воронежские сосновые леса

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Воронежские сосняки оказались под угрозой уничтожения. В начале лета ученые обнаружили усыхание сосен разного возраста. Обследование пораженных участков показало, что у деревьев отмирали макушки и отдельные ветви. При этом корни и ствол выглядели вполне здоровыми.

- Древесина светлая, симптомов, указывающих на наличие корневых гнилей, бактериальных болезней или повреждений стволовыми вредителями члены комиссии не выявили, - рассказали в управлении лесного хозяйства области.

Тогда ученые решили провести более детальное исследование: они отобрали материал с участков пораженного леса в Россошанском, Давыдовском, Павловском и других лесничествах области и направили на генетический анализ.

Тут-то и обнаружилась причина. По результатам анализа на всех усохших ветвях взрослых деревьев были обнаружены обильные спороношения сумчатого гриба – возбудителя ценангиевого некроза или ценангиоза. Эта болезнь в обычные годы не представляет угрозы насаждениям, поскольку является слабым патогеном. Но в случаях сильных засух гриб способен вызвать массовое усыхание сосен.

- При поражении этим заболеванием усыхают ветви диаметром до 5 см, поэтому болезнь более вредоносна в молодых насаждениях, - уточнили эксперты.

По мнению воронежских ученых, «расцвету» гриба в воронежских лесах способствовали засуха и многолетнее снижение уровня грунтовых вод, а также аномально холодная весна с обильными дождями.

Из научных сведений известно, что пораженность ценангиозом может сохраниться и через пять лет после вспышки заболевания. При этом больные деревья могу как выздоравливать, так и, наоборот, постепенно погибать.

Специалисты воронежского центра защиты леса продолжают отслеживать динамику болезни, и готовятся к проведению масштабных лесопатологических обследований.