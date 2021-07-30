Святыня будет находиться в нашем городе с 9 по 11 августа

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Святыня будет пребывать в Благовещенском кафедральном соборе в рамках «исторического крестного хода» с 9 по 11 августа 2021 года.

Торжественная встреча ковчега с мощами состоится 9 августа в 9.00. Воронежцы смогут поклониться святыне в течение всех трех дней ее пребывания в городе. Перед мощами будут совершаться молебны. Епархия напоминает прихожанам о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима при посещении Благовещенского кафедрального собора. 12 августа в 7:30 крестный ход отправится со святыней в дальнейший путь.

СПРАВКА Принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира в рамках празднования 800-летнего юбилея со дня рождения святого князя.

С 12 июня по 14 августа ковчег с мощами великого князя, ратовавшего за единство Русской земли, будет принесен в 82 города России и Белоруссии. Ковчег, который будет доставлен в Воронеж, имеет постоянное пребывание в Давидовой Пустыни (Чеховский район Московской области). С маршрутом следования и датами пребывания святыни можно ознакомиться на официальном сайте проекта: https://nevsky.prichod.ru.