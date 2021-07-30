Последние новости Воронежа на 30 июля 2021 года: вырубка дубравы, новый автобус, приговор за взятку

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Железнодорожный районный суд вынес приговорил бывшего заместителя директора филиала Петербургского госуниверситета морского и речного флота к двум годам колонии и штрафу в шесть миллионов рублей. 60-летнюю женщину признали виновной в получении 34 взяток на общую сумму более трех миллионов. Студенты платили в течение девяти лет не только бывшему заму, но и самому директору вуза, чтобы успешно закрывать сессию. Сотрудников университета задержали в феврале. Дело директора суд еще не рассматривал.

Жители ЖК «Задонье», который расположен на Московском проспекте, вновь пожаловались на вырубку дубравы в зоне отчуждения железнодорожного полотна. Люди уверены, что место расчищают по застройку, чего делать нельзя. Ведь лес находится в пределах санитарно-защитной зоны. Как выяснилось экологи о проблеме знают, но не могут ее решить. Региональное управление лесного хозяйства обратились в полицию.

Новый автобус запустили из Липецка в Воронеж. Выезд в столицу Черноземья в 8.30 с автовокзала «Липецк». В 9.30 они прибывают на автостанцию города Усмань, а еще через час - в село Новая Усмань. На конечную, воронежский автовокзал «Левобережный», автобусы приезжают в 11 часов. Обратно из Воронежа в Липецк транспорт отправляется в 11.40.

Бывший заместитель главы областного ГИБДД, а ныне начальник тыла отдела ОМВД по Панинскому району Игорь Качкин подал жалобу на свой арест. Апелляцию отправили в Воронежский областной суд. Ранее полицейского задержали по подозрению в даче взятки. Его отправили в СИЗО до 19 сентября. Игорь Качкин давно стал популярной фигурой в феврале 2020-го, когда вскрылась история с покупкой то ли им, то ли его родителями недвижимости на 50 миллионов рублей.