Мэр Воронежа рассказал о строительстве новой велодорожки до цирка

.

Глава Воронежа Вадим Кстенин провел инспекцию реконструкции улицы Острогожская и рассказал о развитии велоинфраструктуры в городе. По словам мэра, в ближайшем будущем в областном центре должны появиться еще почти четыре километра велодорожек. Об этом сообщили в горадминистрации 30 июля.

Напомним, работы на участке улицы Острогожская, проходящем через активно строящийся микрорайон Шилово – от улицы Теплоэнергетиков до поворота на плотину водохранилища, стартовали в прошлом году. В результате реконструкции на дороге сделали четыре полосы движения – по две в каждом направлении. Это, как отмечал Вадим Кстенин, помогло существенно разгрузить улично-дорожную сеть.

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов проинформировал, что при расширении проезжей части были выполнены работы по перекладке инженерных сетей, построено наружное освещение, установлены новые остановочные павильоны и светофоры на пешеходных переходах, сделаны тротуары. И одно из новшеств Воронежа – вдоль улицы Острогожской построили велодорожку протяженностью почти 2,3 километра. В этом году она была продлена по улице Теплоэнергетиков еще на 1,3 километра. Глава территориального отдела развития микрорайона Шилово Евгений Скачков добавил, что на ней также обустроили велопарковку.

.

Вадим Кстенин осмотрел новую инфраструктуру и дал ряд указаний по дальнейшему развитию дорожной сети.

– Сейчас самые острые проблемы мы здесь расшили, но в перспективе, через несколько лет мы вновь можем с ними столкнуться. Территория непростая, есть участки в собственности, земли ограниченного использования. Нет смысла ждать, нужно готовиться на перспективу – разрабатывать проект планировки территории и начинать проектировать дальнейшее расширение улицы Острогожской, – поручил мэр.

Также глава города анонсировал начало строительства новой велодорожки. По его словам, мэрия уже заключила контракт и в ближайшее время подрядчик приступит к строительству велодорожек на улицах Острогожской и Краснознаменной. Реализацию проекта тоже планируют провести комплексно.

– Сделаем велодорожки с тротуарами, освещением, со съездами во внутриквартальные территории, облагородим мусорные контейнерные площадки, которые сегодня в непотребном виде находятся, сделаем твердое покрытие. Ее длина будет 3,9 километра, ширина – 3 метра. На эти работы мы предусмотрели 50,1 млн рублей, – поделился планами Вадим Кстенин.

Также он отметил, что по такой же схеме планируется реконструкция других городских объектов. К примеру, велодорожки предусмотрены проектом благоустройства проспекта Революции, а также они будут сделаны и на Петровской набережной.

– В перспективе будет правильно соединить две набережные – правобережную и левобережную, которая будет благоустраиваться до 2025 года. В результате получится единый кольцевой велопешеходный маршрут, – подытожил Вадим Кстенин.