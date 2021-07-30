Вице-спикер Госдумы и губернатор оценили развитие Россошанского района

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Село преображается благодаря ТОСу

Новая детская площадка, памятник землякам-участникам войны, собственный сквер... За последние пять лет село Анцелович под Россошью кардинально изменилось, здесь стало гораздо уютнее. И все это благодаря местным жителям – активистам ТОС «Патриот».

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Но на достигнутом ТОСовцы не остановились. В этом году они продолжают развивать родное село: на средства гранта областного конкурса общественно полезных проектов сооружают спортивную площадку. А на миллион рублей, выделенный Центром поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ будущего», из детской площадки сделали многофункциональную – расширили ее и дополнили игровым оборудованием для детей всех возрастов. Алексей Гордеев и Александр Гусев попали в Анцелович как раз на небольшой праздник, который устроили для детей по случаю открытия площадки. Пока ребятишек развлекали аниматоры, взрослые смогли пообщаться с вице-спикером Госдумы и губернатором. Активистам ТОС Алексей Гордеев вручил благодарственные письма.

Особое внимание – социальным вопросам на предприятиях

Далее делегация отправилась на завод по производству минеральных удобрений. АО «Минудобрения» – градообразующее предприятие, одно из крупнейших в химической промышленности страны. Ежегодно большие средства вкладываются здесь в модернизацию производства.

Зампред Госдумы РФ и глава региона осмотрели часть производственных мощностей и оснащенный современным оборудованием пульт управления автоматизированным производством, оценили образцы продукции.

Завод, правда, мог бы проводить более активную социальную политику в коллективе, отметил Алексей Гордеев.

– Для области, да и в целом для страны, важно, что объемы производства минеральных удобрений растут, выплачиваются серьезные налоги. Примерно по 2 млрд рублей в год идет на реконструкцию и модернизацию, есть перспективы появления новой промышленной площадки. Это позволит в ближайшие пять лет создать около тысячи новых рабочих мест. На мой взгляд, есть вопросы по социальной политике, и мы их будем ставить перед собственниками. Крупные заводы должны заботиться и о социальных вопросах в коллективах, – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

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Бизнес призвали к участию в развитии сел

Затем делегация отправилась в село Евстратовка. В Россошанском районе полным ходом идет уборочная кампания. С этим процессом ознакомились Алексей Гордеев и Александр Гусев, заехав на одно из полей ООО «Восток-агро».

Затем вице-спикер и губернатор пообщались с главами близлежащих поселений в местном Доме культуры. Темы подняли важные – помощь селам на региональном и федеральном уровнях, а также участие бизнеса в развитии сельских территорий.

Председатель совета директоров ООО «УК «Дон-агро» Николай Ольшанский напомнил, что на протяжении нескольких лет в районе действовало соглашение, которое заключалось между правительством области, администрацией района и компаний. Он предложил продолжить практику, поскольку она была эффективной. По его словам, можно было бы заключить подобное соглашение сроком на два или три года и продолжить совместную работу на условиях софинансирования. А в текущем году – заключить соглашение краткосрочное на общую сумму 50 млн рублей: по 25 млн из областного бюджета и из средств инвестора. Деньги будут направлены на решение срочных вопросов, например, на ремонт школ и врачебных амбулаторий.

Губернатор Александр Гусев одобрил инициативу и пояснил, что правительство области открыто к такому сотрудничеству с предприятиями и готово софинансировать в соотношении 50/50 все инициативы инвесторов, направленные на развитие сельских территорий, особенно их социальной сферы.

– Деньги на это есть, заложены в резервном фонде, и нет никаких сложностей, чтобы программа работала. Если возникают сбои на каком-то подготовительном уровне, дайте конкретный сигнал, и мы их устраним, – сказал глава региона.

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Доход от урожая будет хорошим

Уборочная кампания стала основной темой совещания с главами муниципальных районов, которое Алексей Гордеев и Александр Гусев провели на площадке Молодежного центра в Россоши. На сегодняшний день в регионе уже обмолочено 668 тысяч га ранних зерновых культур (61% от плана). Средняя урожайность, правда, по сравнению с прошлым годом, снизилась до 31,4 ц/га (в прошлом году – 39,9 ц/га). Валовой сбор достиг 2 млн тонн (в 2020 году на 29 июля было собрано 3,4 млн тонн).

Лидирует по урожайности Нижнедевицкий район – 37,6 ц/га. Чуть ниже в Бутурлиновском, Семилукском и Хохольском районах – по 36,3 ц/га. В Россошанском – 34. По итогам мониторинга качества, около 73% обследованного зерна является продовольственным и 27% – фуражным.

Впрочем, Алексей Гордеев отметил, что, несмотря на засуху, год для аграриев не будет плохим.

– Год, конечно, не самый лучший, хотелось бы побольше дождей. Но, тем не менее, можно назвать средним по итогу. Уборка идет хорошо, техника в наличии, запчасти есть, горючее тоже. Радует, что пшеница третьего класса, то есть продовольственная, будет продаваться по хорошим ценам, и в плане доходов у селян будет среднестатистический год, – прокомментировал Алексей Гордеев.

В завершение рабочей поездки Алексей Гордеев и Александр Гусев встретились с представителями СМИ Россошанского района. Один из основных вопросов, который сейчас волнует жителей, – нехватка современной больницы. Но эту проблему в ближайшей перспективе собираются решить.

– Проект новой больницы – на выходе, в планах области это есть. И я надеюсь, что федеральный центр сделает отдельную программу по поддержке строительства больниц новых форматов в сельских районах. Россошь будет первоочередником в получении этих средств, – отметил вице-спикер Госдумы.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области