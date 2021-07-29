На северной окраине Воронежа уничтожают дубраву

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Жители ЖК «Задонье», расположенного на Московском проспекте, в очередной раз пожаловались в редакцию на вырубку дубравы в зоне отчуждения железнодорожного полотна. Люди уверены, что место расчищают по застройку, чего делать категорически нельзя. Дубрава находится в пределах санитарно-защитной зоны: с одной стороны проходит высоковольтная ЛЭП, с другой – водовод Чертовицкого водозабора, питающий водой часть Северного микрорайона. Если здесь начнется строительство, то это может привести к возникновению крупных коммунальных аварий.

По словам местных жителей, есть факты незаконной продажи участков, расследованием которых в рамках уголовного дела занимается полиция. Дело возбудили еще в конце марта, но пока расследование тормозит, дровосеки не теряют времени:

- Приезжают, когда никого нет, и валят здоровые вековые дубы, - сетуют местные жители. – Как только мы вызываем полицию, - бросают инструмент и сбегают. Таким образом дубраву постепенно уничтожают.

Знают о проблеме и экологи, но тоже пока не могут с ней справиться:

- В границах этой территории в 2020 и 2021 году выявлялись факты незаконной вырубки деревьев. В связи с наличием признаков составов, предусмотренных статьей 260 УК РФ, материалы направлены в ОП № 4 УМВД России по городу Воронеж для принятия решений, - рассказали «Комсомолке» в правительстве Воронежской области. - В соответствии с данными государственного лесного реестра, земельные участки, на которых выявлены рубки, относятся к землям лесного фонда Семилукского лесничества Подгоренского участкового лесничества кв. 99. Принимая во внимание то, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, управлением лесного хозяйства Воронежской области направлено заявление в отдел полиции для принятия решения.