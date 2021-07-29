При поддержке ВТБ в Орле строится завод по переработке круп

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Кредитная линия открыта при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 48 млн рублей и поручительстве региональной гарантийной организации на сумму 1 млн рублей. Заемные средства предоставлены в рамках «Программы 1528» Минсельхоза сроком на 7 лет.

Первую производственную линию мощностью свыше 3 тыс. тонн в год планируется запустить в 2022 году. К 2025 году компания рассчитывает увеличить объем выпуска продукции до 5 тысяч тонн в год. Новое производство позволит дополнительно создать 35 рабочих мест.

«На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с представителями регионального пищепрома. С «ЭЛИТПАК» партнерские отношения начаты в 2019 году, компания уже получала финансирование от банка, а также пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания. Уверен, что поддержка ВТБ удовлетворит запросы растущего производства, а комфортные финансовые условия позволят быстро и эффективно развиваться», – прокомментировал сделку управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин.

«Спрос на продукцию нашей компании активно растет за счет качества изделий, расширения линейки продукции и увеличении географии продаж. Новое предприятие будет специализироваться на переработке гороха, ячневой, перловой и пшеничной круп. Мы планируем расширить географию продаж за счет новых городов присутствия в Центральном ФО и экспорта товаров в страны ближнего зарубежья. Дополнительно мы намерены усилить наше участие в госзакупках», – отметила директор ООО «ЭЛИТПАК» Светлана Исаева. Банк ВТБ (ПАО).