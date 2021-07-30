От фаббера до трендсеттера: 6 советов для начинающих охотников за лайками

Фото со страницы Инстаграм Наяндиной Екатерины.

У каждого интернет-юзера есть потенциал для старта карьеры в качестве инфлюенсера. Так называют популярных блогеров с огромным числом лояльных подписчиков. В отличие от обычных блогеров, которые ведут свои каналы, инфлюенсеры считаются лидерами мнений, и часто становятся селебрити. Вспомните истории Насти Ивлеевой, Дани Милохина или Моргенштерна, которым удалось с помощью своих социальных сетей получить признание и многомиллионные контракты.

Если вы еще не являетесь блогером* и только начинаете свой путь к славе, то с помощью шпаргалки, которую мы для вас подготовили воронежские инфлюенсеры** и МегаФон, вы сможете не только найти свою аудиторию, но и остаться с ней на связи.

*Блогер – человек, который создает контент для своего блога и у него есть некоторое количество подписчиков.

**Инфлюенсер – лидер мнений, эксперт в своем деле, который способен с помощью публикаций и постов влиять на своих фолловеров. Причем, один человек может быть блогером и инфлюенсером одновременно. Например, любитель путешествий ведет блог и, благодаря своему авторитету, может продать услугу или продукт.

1. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ТЕМОЙ

В отличие от обычного пользователя, у инфлюенсера есть задача – не просто рассказать о чем-то, а продвинуть свой контент. И тут без увлеченности какой-либо темой не обойтись. Ведь, согласитесь, гораздо проще рассказывать не только о том, в чем ты разбираешься, а делиться тем, что вдохновляет и мотивирует.

Если вам очень нравится, например, открывать для себя новые блюда или страны, делиться своими секретами по уходу или вы гуру скидок, то можно считать, что тема для вашего будущего блога найдена. А еще обратите внимание, о чем вас часто спрашивают друзья и близкие: как накачать пресс к лету, сделать ремонт или прокачать свое резюме – это и есть ваша ниша. Смело рассказывайте о своем удачном и неудачном опыте и тогда подписчики к вам потянутся.

Если идей нет, то поищите вдохновение на тематических площадках (Pinterest, Behance Dribble или Unsplash и т.д.) или поинтересуйтесь у знакомых, какой контент им интересен.

Фото со страницы Инстаграм Робустовой Валерии.

Воронежский инфлюенсер Валерия Робустова, у которой 37,7 тыс. подписчиков, считает, что хорошо работают именно региональные темы. Про них иногда интереснее читать, чем про жизнь звезд:

– Instagram – это отражение нашей с вами жизни. И как в обычной повседневной жизни, здесь меняются тренды. К примеру, сегодня, очень много воронежцев в возрасте 30-40 лет предпочитают свободное время проводить за городом. Занимаются дачами, фермерством. Поскольку такой тренд есть в обществе, он есть и в Сетях. С развитием мобильного интернета, очень просто выкладывать в своих блогах красивые фото розовых кустов или небольших искусственных водоемов и при этом делать полезные посты, делясь опытом с окружающими. «Спрос» на региональные блоги неуклонно растет, потому что людям уже не очень хочется читать про звезд, а приятнее узнавать о жизни тех, кто живет с ними рядом.

2. ЗАПАСИТЕСЬ ТЕХНИКОЙ

Чтобы делать качественный контент, не обязательно сразу тратиться на профессиональную технику. Классное видео можно снять и на гаджет.

Не верите? А зря! На смартфоны сейчас снимают не только блогеры, но и знаменитости. Например, клип «Stupid love» (Lady Gaga), так же, как и «Lose You to Love Me» (Selena Gomez) были сняты на смартфон. А режиссер «Одиннадцати друзей Оушена» и вовсе на «яблоко» снял хоррор «Не в себе».

Для ярких фото и видео необязательно покупать именно Iphone, вполне хватает хорошего флагманского смартфона любой другой марки, который будет снимать в высоком качестве. Также вам понадобится штатив или селфи-палка, которые помогут получить хороший угол для съемки, стабилизатор для плавности видео во время ходьбы, а также кольцевая лампа или светодиодный осветитель для хорошего освещения.

3. РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКУЙТЕ КОНТЕНТ

Не секрет, что увеличение частоты публикаций может повысить вовлеченность аудитории. Поэтому для продвижения себя как блогера, посты в вашем аккаунте должны появляться регулярно. Для этого вам нужно продумать контент-план и выстроить график выхода постов.

Для создания контент-плана вам подойдут как обычная таблица в Google Документах, так и другие инструменты, с помощью которых можно делать запланированные публикации. Например, платформы Buffer, Planoly, Preview или Ripl позволяют автоматически публиковать посты. Нужно только загрузить контент и указать необходимую дату и время публикации.

Фото со страницы Инстаграм Наяндиной Екатерины.

Воронежский инстраграм-блогер Екатерина Наяндина, у которой 20 тысяч подписчиков, рекомендует начинающим блогерам не зацикливаться на одной какой-то теме, а вести сразу несколько:

– Я стала популярна благодаря теме материнства, но на этом не останавливаюсь. Подписчикам интересно, когда в блоге несколько тем. Я также делаю обзоры на различные заведения в Воронеже, публикую афиши выходного дня для родителей с детьми, пишу про организации мероприятий, поскольку сама участвую в этом. Самое важное в блоге – искренность, потому что твоя аудитория это чувствует.

4. ДЕЛИТЕСЬ ИСТОРИЯМИ ИЗ ЖИЗНИ

Хорошо знать о том, какой пост выложишь завтра, но немного спонтанности не помешает.

По мнению ученых, человеческий мозг лучше всего хранит информацию в формате историй. Вот почему истории из жизни, или сторителлинг, могут укрепить доверие к вам со стороны подписчиков. По данным исследования Quantified Communications, контент с элементами сторителлинга вызывает на 35% больше доверия.

Чтобы ваша история была востребованной, она должна быть не только интересной и цепляющей, но и правильно оформленной. Ведь все, даже незапланированные публикации на вашей страничке должны быть в одном стиле.

Кстати, постами в формате сторителлинга постоянно делятся Настя Ивлеева, Ксения Бородина, Инстасамка и другие. Так они не только поддерживают интерес своей аудитории, но и неплохо на этом зарабатывают, ведь бренды очень любят подобные интеграции. Например, инфлюенсеры с аудиторией в 100 тысяч подписчиков получают на подобной рекламе в среднем около 250 тысяч рублей в месяц. Блогеры с небольшой аудиторией, например, с 12 тысячами подписчиков, за три рекламных поста в месяц зарабатывают 16 тысяч рублей*.

Фото со страницы Инстаграм Ярцевой Софьи.

– Блог – отличный способ рассказывать многим людям одновременно о том, что ты делаешь: печешь ты торты или пишешь музыку – не важно. Даже блог на 300 подписчиков может собрать достаточно покупателей и принести отличный доход. Весь вопрос в том, сколько усилий и времени в это вкладывать. Здесь надо многому учиться, много работать, анализировать сделанное – все, как и в любой другой профессии, – уверена Софья Ярцева, профессиональный журналист и редактор с 6,5 тыс. подписчиков.

*Данные агентства по работе с блогерами и инфлюенсерами Perfluence.

5. ОБЩАЙТЕСЬ С ФОЛЛОВЕРАМИ

Сегодня, по данным исследования GWI, на серфинг в интернете с мобильного телефона юзеры ежедневно тратят в среднем 3 часа 39 минут. Из них на общение в соцсетях уходит 2,5 часа.

Будьте готовы, что у вас ведение аккаунтов займет намного больше времени, ведь вам придется не просто делиться контентом, но еще и выходить на связь с аудиторией: отвечать на комментарии и сообщения, проводить опросы и розыгрыши и т.д. В ответ увеличится вовлеченность ваших фолловеров и их доверие.

Эффективный и очень популярный способ взаимодействия с аудиторией – проведение прямых эфиров. К такому общению, несмотря на уже огромную популярность, прибегают Моргенштерн, Ида Галич, Ника Вайпер, и другие инфлюенсеры. В отличие от селебрити, начинающим блогерам предстоящие прямые эфиры лучше анонсировать заранее, чтобы собрать побольше людей.

А вот площадку нужно выбирать, исходя из аудитории – сегодня многие сервисы видеохостинга и социальные сети дают возможность проводить трансляции, причем со смартфона. Только нужно немного подготовиться: выбрать тихое место с хорошим освещением, а главное – проверить качество мобильного интернета. Ведь нестабильное соединение и низкие скорости во время передачи видео в режиме реального времени могут привести к срыву эфира. Сегодня, по данным независимого исследования международной компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у МегаФона. Средняя скорость загрузки и передачи данных в сети – 33,68 Мбит/с. Такая скорость позволит без задержек проводить эфир в Full HD как дома, так и за городом.

Фото со страницы Инстаграм Ярцевой Софьи.

Кстати, один из самых простых способов начать потоковую передачу по мобильному интернету – перевести гаджет в режим мобильной точки доступа. Тогда смартфон станет источником Wi-Fi для специального устройства кодирования (например, Webcaster X2 или Pearl Mini), которое, будет передавать поток на YouTube, Facebook Live или другие площадки. Этот метод имеет минус- гигабайты сгорают на лету. Впрочем, абоненты МегаФона могут продолжать эфир, даже если закончился трафик. Ведь на тарифах #БезПереплат оплаченные, но неизрасходованные ранее, гигабайты интернета сохраняются и воспользоваться ими можно в любое время.

6. ДРУЖИТЕ С БРЕНДАМИ

Будучи блогером, много времени придется потратить время на поиск брендов, с которыми вы бы могли взаимодействовать. Чтобы вас заметили смело пишите компаниям в личку (не забудьте заранее подготовить питч о себе и своей деятельности) и отмечайте их в соответствующих публикациях. В поиске подходящих брендов помогут рекомендации других блогеров или специальные платформы: Grin, InsightPool, HYPR, InfluencerBay, TRIBE и т.д.

Так как сегодня крупные компании предпочитают работать с инфлюенсерами, которые знают, как работать со своей аудиторией и завоевали ее доверие, то в охоте за контрактами помните главное – не пытайтесь купить подписчиков.

Фото со страницы Инстаграм Робустовой Валерии.

– Очень много людей в интернете думают, что можно «нагнать» себе подписчиков, приобрести внимание, раздавая деньги и подарки, но так ты точно не станешь лидером мнений. Это сравнимо с тем, что нельзя купить любовь или дружбу. Чтобы стать популярным блогером, нужно быть интересным, профессиональным, честным со своей аудиторией и создавать полезный контент, – поделилась Валерия Робустова.