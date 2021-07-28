Эксперты отметили улучшение состояния отравленной воронежской реки Усманки

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора проанализировали результаты исследования проб воды из реки Усмань, отравленной фекалиями и сточными водами весной этого года.

Эксперты оценили состояние воды по 19 физико-химическим показателям, в числе которых водородный показатель, взвешенные вещества, сухой остаток, сульфат-ион, хлорид-ион, ХПК, БПК5, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, анионные поверхностно-активные вещества, железо общее, медь, цинк, марганец, нефтепродукты, фенолы и растворенный кислород.

Данные из 12 точек отбора показали, что состояние реки улучшилось: по каждому из загрязнителей наметилось снижение концентрации. Железо общее, нефтепродукты, цинк во всех точках снизилось, а в районе Ледовского моста в Воронежском заповеднике и ниже по течению не превышают ПДК. Концентрация ряда загрязнителей - по БПК5, марганца, меди, фосфата иона в реке снизилась в 2-3 раза по сравнению с показателями января текущего года.

Но Липецкий водоканал продолжает отравлять реку: в районе сброса очистных сооружений сохраняется превышение значений ПДК по таким веществам как аммоний-ион в 2,2 раза, БПК5 в 13 раз, сульфат-ион в 2 раза, фосфат-ион в 1,5 раза.

Напомним, ранее об улучшении состояния Усманки писали воронежцы.

- По первому загрязнителю – агрокомплексу «Овощи Черноземья» констатирую абсолютную и полную победу! Был там недавно: труба-отравитель демонтирована, траншеи закопаны, сделаны новые отстойники для замкнутого цикла с гидроизоляцией от почвы, идет перекачка из старого отстойника в новые. Та самая «помидорная речка» полностью остановлена, берега отравленного ручья потихоньку затягивает почвой, - рассказал в соцсетях общественный инспектор Дэн Субботин.