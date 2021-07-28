Последние новости Воронежа на 28 июля 2021 года: Олимпийское золото по гимнастике и преображение Северного леса

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Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала Олимпийской чемпионкой. Она выиграла золотую медаль в командном многоборье в составе сборной. Наши девчонки до последнего боролись с американками и выдержали конкуренцию. Итог – Россия набрала -169.528 балла, США - 166.096, Великобритания - 164.096. Таким образом женская команда повторила успех мужчин: днем ранее они завоевали Олимпийское золото.

Северный лес преобразят к середине 2023 года. Это пообещали в региональном департаменте экологии. По словам чиновников, через два года в рамках проекта благоустройства здесь сделают асфальтовые тропинки с освещением, установят скамейки и урны, оборудуют детскую площадку, хоккейную коробку и место для выгула собак. При этом все существующие объекты демонтируют.

В селе Вознесеновка Семилукского района пожилые люди отремонтировали за свои деньги участок дороги. Он был в таком состоянии, что к домам не могла проехать ни скорая, ни пожарная машины. Общественники обратили на эту проблему внимание. В итоге сотрудники Следственного комитета начали проверку.

Накануне в воронежском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Минеральных вод в Москву. Как выяснилось, одному из пассажиров стало плохо. Его увезли на машине Центра катастроф в больницу. Вскоре после этого самолет снова взял курс на столицу.