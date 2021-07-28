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Общество28 июля 2021 18:05

В Воронеже нужна помощь шестилетнему ребенку, страдающему от рака

Мальчику дали надежду немецкие врачи, но для лечения нужны 1,5 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Захару Мозгову сейчас делают только поддерживающую терапию.

Захару Мозгову сейчас делают только поддерживающую терапию.

Фото: предоставлено БФ "Наши дети".

И снова объявляют сбор, чтобы помочь в беде страдающему от страшной болезни ребенку.

Захар Мозгов очень любит читать, рисовать, собирать Лего. А еще он мечтает поймать золотую рыбку. У него только одна просьба к ней, чтобы закрылся сбор на лечение.

Захар заболел осенью 2018 года. Врачи три месяца лечили его от энтеровирусной инфекции. Самочувствие ухудшалось, добавились сильные боли. Обследования показали страшную болезнь - нейробластому забрюшинного пространства с метастазами, а проще говоря, рак.

К сожалению, лечение началось, когда многое уже было упущено. Мальчик прошел 19 блоков химиотерапии, операцию по удаление опухоли, MIBG-терапию, трансплантацию костного мозга. Сейчас он получает метрономную, поддерживающую «химию», которая помогает сдерживать метастазы. Пока все сводится к ней.

Захар хочет попросить у золотой рыбки чудо: чтобы он выздоровел.

Захар хочет попросить у золотой рыбки чудо: чтобы он выздоровел.

Фото: предоставлено БФ "Наши дети".

Надежду дали врачи немецкой клиники. В Германии мальчику готовы помочь, у них большой опыт лечения рака на разных стадиях. Нужно обследование и лечение в Университетской клинике города Кёльн. Но стоимость лечения очень высокая – 1 500 000 рублей. У родителей Захара таких денег нет. Доход в семью сейчас приносит один папа, обычный рабочий.

О том, как помочь Захару, можно узнать на его странице на сайте БФ «Наши дети»: https://nashideti.fund/need-help/zakhar-mozgov/

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