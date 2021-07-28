Сенатор Сергей Лукин взял под личный контроль строительство школы в селе Садовое

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Совместно с первым заместителем председателя областного правительства Владимиром Поповым, курирующим муниципалитет, и главой района Василием Авдеевым сенатор проинспектировал ход строительства школы в селе Садовое.

Возведение современного образовательного объекта в самом большом сельском поселении района, насчитывающем более четырех тысяч жителей, стало первым среди наказов избирателей Сергею Лукину.

Напомним, в 2020 году Сергей Лукин был избран в Воронежскую областную думу по Аннинскому округу, и по решению регионального законодательного собрания в настоящее время представляет Воронежскую область в Совете Федерации. Ранее, в 2015 году, Сергей Лукин стал почетным гражданином Аннинского района – так был оценен его вклад в развитие муниципалитета. Под патронажем Сергея Лукина в Анне построены лицей, детский сад «Росток» и физкультурно-оздоровительный комплекс.

По мнению сенатора, необходимость появления новой школы в Садовом обусловлена приоритетностью развития сельских территорий – особенно с учетом складывающейся неблагоприятной демографической ситуации.

- Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны. При этом большую обеспокоенность вызывает сокращение численности сельского населения, которое идет по всей России, в том числе и в Воронежской области. Мы надеемся, что развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры будет способствовать закреплению молодежи на селе и позволит остановить отток населения с сельских территорий, - заявил Сергей Лукин.

Василий Авдеев уверен, что создание современного образовательного учреждения придаст дополнительный импульс развитию Садовского сельского поселения и района в целом. По его словам, новая школа может стать базовой для Садового и близлежащих сел – Ясырок, Пугачей, Рубашевки, Бродового.

- В Аннинском районе продолжают лучшие традиции отечественного образования. В этом году из 146 выпускников школ Аннинского района 31 – золотой медалист. Причем семеро из них – из Садовского сельского поселения, - рассказал Василий Авдеев.

Важной задачей глава района считает подбор для строящейся школы сильного педагогического коллектива на конкурсной основе.

Новая школа в Садовом будет отвечать самым современным требованиям. Необходимо отметить, что ее проектирование велось с учетом пожеланий аннинцев. Трехэтажное здание рассчитано на 400 учащихся и предполагает обучение двадцати классов параллельно.

Проект школы поистине уникален. Большое внимание уделено не только удобству и функциональности учебных классов, но и созданию условий для творческой реализации детей и подростков. Так, блок помещений актового зала позволит воплотить самые масштабные идеи, а количество зрительских мест здесь даже больше, чем в построенном в районе несколько лет назад дворце культуры.

Новая школа в Садовом будет отвечать самым современным требованиям

Наличие спортивного зала площадью более 500 кв.м, игровых и гимнастических площадок, стадиона с беговыми дорожками, раздевалками, трибунами поможет привлечь к занятиям физкультурой и спортом максимум желающих.

Одним из приоритетных моментов при проектировании школы стало создание большого количества помещений под самые разнообразные мастерские – ребята смогут получить основы подготовки по целому ряду практических направлений и в дальнейшем более осознанно подойти к выбору профессии.

Владимир Попов считает, что новая школа в Садовом имеет все шансы стать выдающимся образовательным проектом, если уровень преподавания и творческой работы будет соответствовать тем широким возможностям, которые открывают продуманные конструктивные и объемно-планировочные решения, а также техническая оснащенность объекта.

- Это будет не обычная школа по своим возможностям, поэтому и спрос с педагогов особый. Вот основное, над чем надо будет работать в самом ближайшем будущем, - резюмировал первый вице-губернатор, добавив, что департамент образования «к этой теме готов».

Строительство школы финансируется в рамках областной адресной инвестиционной программы, 99% средств поступит из регионального бюджета, 1% - из муниципального. В соответствии с условиями контракта, школа распахнет свои двери перед учениками уже 1 сентября 2022 года.

Ознакомившись с ходом строительства, Сергей Лукин отметил, что работы идут в строгом соответствии с графиком, и нет сомнений, что они будут завершены в срок и с высоким качеством.

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На сегодняшний день полностью выполнено проектирование, осуществлен вынос газовых и электрических сетей. Возведено 80% фундамента, ведется монтаж конструкций цокольного этажа. В ближайшее время начнется прокладка внеплощадочных сетей теплоснабжения, канализации, электроснабжения.

Осложняет ситуацию взрывной рост цен на строительные материалы. С момента проведения торгов в начале апреля текущего года по настоящее время стройматериалы прибавили в цене 15-20%, а по некоторым позициям и более. На данный момент удорожание строительства составило несколько десятков миллионов рублей. Однако это не повлияло на темп работ.

Сергей Лукин взял строительство общеобразовательной школы в Садовом под личный контроль.

- Моя прямая обязанность как сенатора Российской Федерации от Воронежской области – решать те задачи, которые ставят передо мной жители региона, - подчеркнул Сергей Лукин.

Также парламентарий проинформировал, что на федеральном уровне предлагаются новые механизмы финансирования строительства социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, разработанные Правительством по поручению Президента. В настоящий момент обозначены три генеральные линии: льготные инфраструктурные кредиты для регионов, механизм списания бюджетных кредитов и новый инструмент инфраструктурных облигаций, запустить который готовится ДОМ.РФ.

Предполагается, что до конца 2023 года регионы получат льготные бюджетные инфраструктурные кредиты на сумму до 500 млрд рублей со ставкой до 3% годовых и сроком погашения до 15 лет. Это значительный финансовый ресурс, который должен быть вложен только в инфраструктурные проекты.

Порядка 150 млрд рублей внебюджетных средств планируется привлечь до 2024 года через инфраструктурные облигации на срок до 15 лет по ставке займа не более 4% годовых.

- Применение данных механизмов обеспечит регионам новые возможности для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также комплексного развития территорий, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская