«И даже падение на бревне не сломило»: Тамара Замотайлова об Олимпийском золоте Ангелины Мельниковой

Фото: Инстаграм Ангелины Мельниковой.

Сразу же после завершения финала в командном многоборье у женщин «КП-Воронеж» попросила прокомментировать выступление Ангелины Мельниковой 2-кратную Олимпийскую чемпионку Тамару Замотайлову (Люхину).

- Слава Богу, что хорошо, все хорошо закончилось. Важно, что девочки с первого снаряда ушли в отрыв. Создав задел, они лидировали на протяжении всего финала. Запас помог. И даже падения на бревне не сломили их настрой и уверенность в себе. Они спокойно отреагировали на результаты на бревне и превосходно выступили в вольных упражнениях. Я очень за них рада и от всей души поздравляю. Девочки, спасибо вам, что выстояли, устояли и в итоге победили! У вас очень молодая и уже сплоченная команда. Удачи в гимнастике и во всем остальном!

Всего несколько минут назад воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в составе сборной России стала Олимпийской чемпионкой в командном многоборье.

Напомним, что в 1964-м году Тамара Замотайлова (Люхина) также завоевала золото в Токио в командном многоборье.

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