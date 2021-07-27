«Паркран» в Воронеже: «Не соревнование, а дружеский забег на время»

фото: Александра ТАРАРЫКОВА

24 июля в девять утра в Центральном парке (бывший «Динамо») прошел очередной «Паркран» (название происходит от английского «парк» и «бегать»). Это был уже 99-й забег, организованный волонтерами. В нем участвовал 31 человек.

«Паркран» объединяет совершенно разных людей, для которых не имеет никакого значения ни пол, ни возраст, ни вес, ни физическая подготовка – здесь рады всем, и вокруг царит какая-то семейная обстановка. По словам организатора Романа Черникова, это неспроста:

- На «Паркран», и правда, приходят очень много семей. Даже если бегает всего один супруг, другой помогает волонтерить. Часто люди приезжают с детьми, даже совсем маленькими. Бывало, молодые родители дистанцию с колясками проходили. Может быть, поэтому мы и относимся друг к друг как к одной большой семье.

Каждый участник бежит в удобном для него темпе. Если необходимо, можно сойти с дистанции (обязательно предупредив об этом организаторов). Цель «Паркрана» – хорошо провести время, занимаясь спортом в компании единомышленников.

фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Идея пришла из Англии. В 2004 году в Лондоне состоялся первый забег. В Воронеже «Паркран» существует с июня 2018-го. Круглый год каждую субботу в девять утра Роман Черников и другие волонтеры собираются у фонтана возле «Зеленого театра», выставляют флаг «Паркрана» и ждут всех желающих принять участие в любительском пятикилометровом забеге.

По всей России сейчас открыто 103 места проведения таких мероприятий. Роман рассказал, что существуют так называемые паркран-туристы, которые, можно сказать, коллекционируют забеги из разных городов.

Вот и в этом «Паркране» участвовала девушка из другого города. Как выяснилось позже, она всю жизнь прожила в Комсомольске-на-Амуре и совсем недавно переехала в Воронеж. О «Паркране» до этого не слышала, но участие в нем оставило хорошее впечатление:

- Я могла бы бегать одна, но в компании веселее, - делится девушка.

фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Забеги бесплатные. Для участия почти ничего не нужно, кроме энтузиазма и регистрации на сайте, после которой вы получите индивидуальный штрихкод. Но это не обязательно и нужно только для отслеживания своих результатов и ведения личной статистики.

Как говориться на сайте «Паркрана»: «Это не соревнование, это просто дружеский пятикилометровый забег с фиксацией времени». Каждому прошедшему всю дистанцию выдают специальные карточки со штрихкодами, на которых указано, каким по счету человек финишировал.

После этого зарегистрированные участники могут отсканировать свой личный штрихкод и тот, что выдали им на финише, а уже через пару дней увидеть время своего забега на сайте «Паркрана». Пройти регистрацию необходимо всего один раз.

Так же на сайте в личном кабинете отслеживается, в каком количестве забегов вы приняли участие. Особые фанаты проекта могут заказать себе фирменные футболки за 25, 50, 70, 100 «Паркранов».

31 июля пройдет юбилейный, сотый, забег. Отличный повод стать частью этого проекта