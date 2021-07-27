Ангелина Мельникова стала 17-й воронежской Олимпийской чемпионкой!

Ангелина Мельникова. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сегодня в Токио наша гимнастка выиграла золотую медаль в командных упражнениях в составе сборной. «Комсомолка» вспоминает всех предыдущих триумфаторов Олимпийских игр из Воронежской области.

Александр БОРОДЮК

Вид спорта: футбол

Последняя футбольная медаль советского спорта на Олимпиадах была завоевана в 1988-м году в Сеуле. В финале в овертайме была одержана волевая победа над бразильцами (2:1).

Александр Бородюк. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Любовь БУРДА

Вид спорта: спортивная гимнастика

Любовь Викторовна перехватила эстафету у Тамары Замотайловой, выиграв дважды командное первенство – в Мехико -1968 и Мюнхене-1972.

Алексей ГУЩИН

Вид спорта: пулевая стрельба

В 1960-м году в Риме уроженец села Александровка выиграл соревнования по стрельбе из произвольного пистолета с дистанции 50 метров.

Елена ДАВЫДОВА

Вид спорта: спортивная гимнастика

Все три медали Елена завоевала в Москве-1980. Она стала лучшей в командном и абсолютном первенстве.

Тамара ЗАМОТАЙЛОВА

Вид спорта: спортивная гимнастика

В 1960-м году в Риме Тамара Алексеевна выступала под фамилией Люхина, в 1964-м в Токио – уже как Замотайлова. На обеих Олимпиадах она выигрывала соревнования в составе сборной СССР. Суммарно она четыре раза поднималась на пьедестал почета.

Тамара Замотайлова. Фото из личного архива спортсменки.

Юрий КАШИРИН

Вид спорта: велоспорт

В Москве Юрий Алексеевич завоевал золото в командной шоссейной гонке на 100 километров.

Николай КРЮКОВ

Вид спорта: спортивная гимнастика

В Атланте в 1996-м году Николай выиграл командной первенство, а через четыре года в Сиднее стал третьим в этом виде программы.

Николай Крюков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Евгений ЛАПИНСКИЙ

Вид спорта: волейбол

В 1968-м году в Мехико наши волейболисты одержали больше всех побед (8), выиграв круговой турнир. А в матче за третье место в 1972-м году в Мюнхене Лапинский со товарищи в трех партиях переиграли болгар.

Ирина МАКОГОНОВА

Вид спорта: волейбол

На домашней Олимпиаде в 1980-м году в финале советские девушки переиграли команду ГДР (3:1). В решающей партии немки вели 5:0, но в итоге уступили 7:15.

Николай ПАНИН-КОЛОМЕНКИН

Вид спорта: фигурное катание

На Играх 1908 года в Лондоне фигурное катание входило в программу Летней Олимпиады. Первое золото в копилку олимпийцев нашего региона положил уроженец села Хреновое. Он выиграл соревнования в одиночном катании в дисциплине «специальные фигуры».

Елена РУЗИНА

Вид спорта: легкая атлетика

В Барселоне в 1992 году наша землячка выиграла золото в составе сборной СНГ в эстафете 4 по 400 метров.

Дмитрий САУТИН

Вид спорта: прыжки в воду

Триумфатор четырех Олимпиад и самый титулованный воронежский участник Игр (8 медалей).

В 1996-м году в Атланте он выиграл золото в прыжках с 10-метровой вышки. В 2000-м году в Сиднее стал лучшим в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Дмитрий Саутин (слева) с факелом Олимпийского огня. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Александр ТКАЧЕВ

Вид спорта: спортивная гимнастика

Еще один из героев московской Олимпиады. Их трех медалей – две золотые. Он стал лучшим в командном зачете и на брусьях.

Дмитрий ТРУШ

Вид спорта: спортивная гимнастика

В 1996-м году в Атланте Дмитрий стал лучшим в командном первенстве.

Анатолий ФЕДЮКИН

Вид спорта: гандбол

В финале Олимпиады-1976 в Монреале сборная СССР с Анатолием Викторовичем в составе одолели румын – 19:15. Через четыре года в Москве в решающей встрече Федюкин и К’ уступили в овертайме сборной ГДР – 22:23.

Максим ЩЕВЕЛЕВ

Вид спорта: гандбол

В финале сиднейской Олимпиады в 2000-м году россияне одолели шведов – 28:26.

ДОСЬЕ «КП»

Суммарно 28 воронежских олимпийцев становились призерами Игр. В их активе одна 21 золотая, 13 серебряных и 13 бронзовых наград. Львиная доля наград (19 из 47-ми) приходится на гимнастов (10-6-3). У прыгунов в воду 10 призовых мест (2-4-4).

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».