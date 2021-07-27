Ангелина Мельникова стала 17-й воронежской Олимпийской чемпионкой!

Ангелина Мельникова.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Сегодня в Токио наша гимнастка выиграла золотую медаль в командных упражнениях в составе сборной. «Комсомолка» вспоминает всех предыдущих триумфаторов Олимпийских игр из Воронежской области.
Александр БОРОДЮК
Вид спорта: футбол
Последняя футбольная медаль советского спорта на Олимпиадах была завоевана в 1988-м году в Сеуле. В финале в овертайме была одержана волевая победа над бразильцами (2:1).
Александр Бородюк.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Любовь БУРДА
Вид спорта: спортивная гимнастика
Любовь Викторовна перехватила эстафету у Тамары Замотайловой, выиграв дважды командное первенство – в Мехико -1968 и Мюнхене-1972.
Алексей ГУЩИН
Вид спорта: пулевая стрельба
В 1960-м году в Риме уроженец села Александровка выиграл соревнования по стрельбе из произвольного пистолета с дистанции 50 метров.
Елена ДАВЫДОВА
Вид спорта: спортивная гимнастика
Все три медали Елена завоевала в Москве-1980. Она стала лучшей в командном и абсолютном первенстве.
Тамара ЗАМОТАЙЛОВА
Вид спорта: спортивная гимнастика
В 1960-м году в Риме Тамара Алексеевна выступала под фамилией Люхина, в 1964-м в Токио – уже как Замотайлова. На обеих Олимпиадах она выигрывала соревнования в составе сборной СССР. Суммарно она четыре раза поднималась на пьедестал почета.
Тамара Замотайлова. Фото из личного архива спортсменки.
Юрий КАШИРИН
Вид спорта: велоспорт
В Москве Юрий Алексеевич завоевал золото в командной шоссейной гонке на 100 километров.
Николай КРЮКОВ
Вид спорта: спортивная гимнастика
В Атланте в 1996-м году Николай выиграл командной первенство, а через четыре года в Сиднее стал третьим в этом виде программы.
Николай Крюков.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Евгений ЛАПИНСКИЙ
Вид спорта: волейбол
В 1968-м году в Мехико наши волейболисты одержали больше всех побед (8), выиграв круговой турнир. А в матче за третье место в 1972-м году в Мюнхене Лапинский со товарищи в трех партиях переиграли болгар.
Ирина МАКОГОНОВА
Вид спорта: волейбол
На домашней Олимпиаде в 1980-м году в финале советские девушки переиграли команду ГДР (3:1). В решающей партии немки вели 5:0, но в итоге уступили 7:15.
Николай ПАНИН-КОЛОМЕНКИН
Вид спорта: фигурное катание
На Играх 1908 года в Лондоне фигурное катание входило в программу Летней Олимпиады. Первое золото в копилку олимпийцев нашего региона положил уроженец села Хреновое. Он выиграл соревнования в одиночном катании в дисциплине «специальные фигуры».
Елена РУЗИНА
Вид спорта: легкая атлетика
В Барселоне в 1992 году наша землячка выиграла золото в составе сборной СНГ в эстафете 4 по 400 метров.
Дмитрий САУТИН
Вид спорта: прыжки в воду
Триумфатор четырех Олимпиад и самый титулованный воронежский участник Игр (8 медалей).
В 1996-м году в Атланте он выиграл золото в прыжках с 10-метровой вышки. В 2000-м году в Сиднее стал лучшим в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Дмитрий Саутин (слева) с факелом Олимпийского огня.
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Александр ТКАЧЕВ
Вид спорта: спортивная гимнастика
Еще один из героев московской Олимпиады. Их трех медалей – две золотые. Он стал лучшим в командном зачете и на брусьях.
Дмитрий ТРУШ
Вид спорта: спортивная гимнастика
В 1996-м году в Атланте Дмитрий стал лучшим в командном первенстве.
Анатолий ФЕДЮКИН
Вид спорта: гандбол
В финале Олимпиады-1976 в Монреале сборная СССР с Анатолием Викторовичем в составе одолели румын – 19:15. Через четыре года в Москве в решающей встрече Федюкин и К’ уступили в овертайме сборной ГДР – 22:23.
Максим ЩЕВЕЛЕВ
Вид спорта: гандбол
В финале сиднейской Олимпиады в 2000-м году россияне одолели шведов – 28:26.
ДОСЬЕ «КП»
Суммарно 28 воронежских олимпийцев становились призерами Игр. В их активе одна 21 золотая, 13 серебряных и 13 бронзовых наград. Львиная доля наград (19 из 47-ми) приходится на гимнастов (10-6-3). У прыгунов в воду 10 призовых мест (2-4-4).
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