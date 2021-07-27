«Занимаешься благим делом, а на тебя обрушиваются с обвинениями»: суд рассмотрит иск о закрытии приюта для бездомных в Воронеже

Фото из архива "КП". Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже продолжается история с попытками закрыть приют для бездомных «Луч». Ранее прокуратура Коминтерновского района нашла там более двух десятков нарушений пожарной безопасности. После чего проверяющие обратились в суд с иском запретит работу заведения. Через несколько дней волонтерам региональной общественной организации «Рассвет», которые и помогают бездомным людям, сообщили, что суд вернул надзорному ведомству материалы дела.

После этого добровольцы решили переименовать свои «приюты», которые фактически являются арендованным частным жильем, в «шелтеры» (убежища), чтобы не ассоциироваться с названиями учреждений, имеющих юридическую организационно-правовую форму, и избежать в дальнейшем проблем. Но спокойно продолжить работу не получилось.

- 20 июля прокуратура вновь сообщила, что проводит внеплановую проверку. В требовании о предоставлении информации более 25 пунктов, цель проверки - «обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраянемых законом интересов общества и государства», - рассказывает координатор проектов «Рассвета» Дмитрий Константинов.

Также волонтеры узнали, что Центральный суд Воронежа принял дело о закрытии приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Предварительное заседание назначено на 16 августа.

- Весь цинизм происходящего заключается в том, что в Воронеже отсутствуют государственные учреждения помощи бездомным людям. Церковные приюты переполнены, и поэтому храмы, учреждения здравоохранения, органы социальной защиты, полиция и просто граждане просят помочь нас, а мы направляем нуждающегося в частный приют, организованный добровольцами, - продолжает Дмитрий. - Но в итоге под удар попали тоже мы. Это все больше напоминает антиутопию, когда ты занимаешься благим делом и на тебя обрушивается репрессивная машина с обвинениями и проверками.

СПРАВКА «КП»:

Шелтеры - частные жилые дома, арендованные добровольцами для помощи бездомным людей, основные задачи которых - временное содержание человека, попавшего в кризисную ситуацию.

Первый шелтер «Лоза», расположенный в Ленинском районе Воронежа, открыли в 2009 году, он вмещает в себя 10 человек. Второй - «Луч», базирующийся в Коминтерновском районе, начал работу в октябре 2014-го, он может принять 18 человек. Третий - «Новая жизнь» открылся в 2016-м в селе Тишанка Таловского района. Он вмещает до 30 человек.

Все три шелтера существуют на благотворительные пожертвования и являются частными жилыми домами. Заведения не имеют юридического статуса. Благотворительная организация «Рассвет» по мере возможности помогает бездомным.