Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 Виктория Комова: «Cорвала голос, когда болела»

Виктория Комова: "Отправлю поздравление Геле и другим нашим гимнасткам в Инстаграм". Фото: Инстаграм.

Феноменальный результат женской сборной России на Олимпиаде в Токио, где наши спортсменки выиграли у казавшихся непобедимыми американок, прокомментировала двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 Виктория Комова:

- Когда поняла, что девочки выиграли, разревелась. Очень счастлива за них. Просто чудо на этой Олимпиаде и ребята, и девочки сделали. Невероятная победа.

- Что не хватило Мельниковой на бревне, на ваш взгляд?

- Не буду по этому поводу высказываться, победителей не судят. Геля взрослая, проведет работу над ошибками. Могу только восхищаться и плакать.

- После падения на бревне Гелю подошла утешать Симоне Байлз…

- Все гимнастки в хороших отношениях друг с другом. А у Байлз возникли проблемы, она снялась с соревнований. Не факт, что, если бы лидер американок была бы в полном порядке, нам удалось бы победить.

- Ангелина Мельникова сразу после выступления на вольных расплакалась. Она понимала, что выиграла?

- Да, отрыв по очкам от американок был уже приличным. И ясно было, что Геле оставалось только стабильно выполнить упражнение.

- Наверное, скоро позвоните ей?

- Нет, поздравлю ее и всю нашу сборную в Инстаграме.

- На Олимпиаде в Рио, казалось, что американки вообще без нервов. Но на этот раз они дрогнули…

- А я уже говорила, что с ними можно бороться. На бревне наши девочки не справились с нервами, но американки были не идеальны на других снарядах. Олимпиада, здесь все может произойти.

- Не вспоминали, когда болели, свое выступление на Играх-2012?

- Нет, я просто переживала, кричала, даже голос сорвала.

Напомним, сборная России, где лидером была воронежская гимнастка Ангелина Мельникова, выиграла командное многоборье на Олимпиаде с большим отрывом. Результат наших спортсменок - 169.528. Американки, ставшие вторыми, отстали больше, чем на три балла - 166.096. Третье место у сборной Великобритании – 164,096.

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