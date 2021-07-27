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Спорт27 июля 2021 16:06

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла Олимпиаду

Геля завоевала медаль в составе сборной России
Юрий КОЗЛОВ
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Сборная России и Ангелина Мельникова (в центре) - олимпийские чемпионки!

Сборная России и Ангелина Мельникова (в центре) - олимпийские чемпионки!

Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России ВКонтакте.

В захватывающей борьбе с американками сборная России, лидером которой была воронежская гимнастка Ангелина Мельникова, выиграла Олимпиаду!

Первым упражнением был опорный прыжок. Наши спортсменки выполнили его без грубых ошибок, в том числе и Мельникова. А лидер сборной США Симоне Байлз сорвала свой прыжок. Отвратительное приземление, и она вообще снялась с соревнований.

На брусьях россиянки снова без срывов. И вновь Мельникова на высоте, получает высокую оценку. А американки уже отстают на три балла.

А вот упражнения на бревне и Владислава Уразова, и Ангелина Мельникова провалили, два падения. Американки сокращают разрыв. Кстати, Байлз подошла утешить Гелю.

Зато вольные уже у гимнасток из США совсем не получились. А у Виктории Листуновой получился маленький шедевр – безошибочный суперзажигательный танец. У Ангелины Мельниковой получилось просто стабильное выступление. Но этого оказалось достаточно для победы. Геля не смогла сдержать слезы радости.

Итог – Россия набрала -169.528 балла, США - 166.096, Великобритания - 164.096. Наши – олимпийские чемпионки. И в их числе лидер сборной Ангелина Мельникова!

Вы были действительно готовы!

Вы были действительно готовы!

Фото: Инстаграм.

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