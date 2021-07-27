Воронежские спортсмены стали чемпионами мира по спортивной акробатике среди юниоров

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29 июня в швейцарском городе Женеве завершился чемпионат мира по спортивной акробатике среди юниоров. Его победителями в возрастной категории 12-19 лет стала четверка воронежских спортсменов: Илья Бочеров, Максим Коршунов, Артема Логвинов и Иван Микулин. Все они – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 2.

Сразу после победы мэр Воронежа Вадим Кстенин направил в адрес школы поздравительную телеграмму. В ней говорилось:

- Сегодня вы доказали всему миру, что можете быстрее, выше и сильнее! Искренне благодарю и поздравляю и тренерский состав! Воронеж гордится вами.

А в понедельник, 26 июля, мэр приехал в спортивную школу олимпийского резерва № 2, чтобы лично поздравить ребят и тренеров с победой. Вместе с Вадимом Кстениным туда приехали руководители управления образования Любовь Кулакова и управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.

В зале в это время шла тренировка. Ребята разных возрастов отрабатывали сложнейшие прыжки и поддержки под руководством тренеров и директора спортивной школы Николая Шевелева. Николай Васильевич для воронежской спортивной акробатики личность легендарная. Заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по спортивной акробатике, почетный гражданин Коминтерновского района Воронежа, обладатель знака «Благодарность земли Воронежской» - это лишь малая часть его званий и наград. За почти 40 лет, которые он возглавляет школу, она стала признанным не только в России, но и в мире центром подготовки спортсменов международного класса.

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Воспитанники школы недавно выступали на общегородском выпускном. Зрители были в восторге от головокружительных трюков четверки акробатов.

Николай Шевелев представил победителей чемпионата мира мэру:

– Эти ребята – наша гордость, наши чемпионы! Благодаря этим воронежским спортсменам, их блестящему выступлению в Женеве, в центре Европы звучал гимн России!

– Сложно было? – спросил Вадим Кстенин.

– Трудновато, конечно. Но мы много работали, поэтому готовы были, - ответил Иван Микулин. –Ехали на соревнования побеждать. Но понятно было, что легкой прогулки не будет. Поэтому мы задолго до начала соревнований усиленно начали подготовку, прошли несколько тренировочных циклов, чтобы на соревнованиях показать максимум.

– У вас такая мощная школа, что вас не догонишь, – улыбнулся мэр.

– Стараемся!

– На самом деле, это великолепные результаты. Воронеж известен вашими заслугами. Я не представляю себе, сколько вы вложили в эти победы, какой труд вам еще впереди предстоит, – сказал Вадим Юрьевич и обратился ко всем спортсменам. – Ребята, желаю вам всем достигнуть таких же результатов. У вас классная школа, классные тренеры! В победу не только ваш труд вложен, но и тренерский, и ваших родителей. Мы вами гордимся! Мне сегодня выпала честь поздравить вас с этой победой. Воронеж вообще славится нашими спортсменами и выдающимися людьми. Мы каждый раз очень переживаем, когда вы на соревнованиях выступаете и на других мероприятиях, и очень радуемся вместе с вами.

Вадим Кстенин вручил ребятам и их тренерам – Юлии и Дмитрию Львовым, а также хореографу Татьяне Евдокимовой почетные грамоты. «За высокий профессионализм, волю к победе и успешное выступление на Первенстве мира по спортивной акробатике в городе Женева (Швейцария)» – говорилось в них. А юные спортсмены показали мэру номера, с которыми выступали на чемпионате мира. Гости школы отметили показанные сложнейшие фигуры, сальто и поддержки, а также прекрасную хореографию выступления.

Затем глава города отправился осмотреть помещения спортивной школы. Как сообщил Николай Шевелев, здание было построено в 1983 году и уже довольно сильно изношено. Обновлять комплекс начали в 2020 году – провели капитальный ремонт кровли здания. Сейчас необходимо сделать монтаж системы вентиляции и дымоудаления в спортзале.

Вадим Кстенин пообещал помочь с решением этого вопроса, поручив профильному управлению уточнить все необходимые виды работ и определить смету.

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Ремонт здания позволит повысить качество организации тренировочного процесса, а также даст возможность проводить соревнования разного уровня. Кстати, сами ребята уже вовсю готовятся к новым стартам.

– В команде мы вместе работаем шесть лет – как тогда встали в четверку, так и работаем, - рассказал Иван Микулин. - Первые годы было тяжеловато, потому что у всех разные характеры, мы долго притирались, но последние три года мы действительно чувствуем друг друга затылками, спинами и уже без слов можем понимать друг друга. У нас вся программа достаточно сложная, мы работали над всем, чтобы не допустить ни малейшей помарки. В нашем виде спорта цена маленькой ошибки велика – она как раз может скинуть тебя с пьедестала далеко и на этом закончатся соревнования.

Выступления в спортивной акробатике состоит из трех соревновательных дней, на каждый день – своя композиция. Она в среднем идет 2,5 минуты и включает в себя хореографические элементы, акробатические движения, например, пирамиды или темповые упражнения.

– Трое из нас одного роста и весовой категории, четвертый – всегда меньше. Его мы «выбрасываем» и он летает двойное, тройное сальто, или «выталкиваем» и по-разному ловим. Из таких комбинаций и элементов и состоит наше выступление, – продолжает Иван. – Все три дня мы выступали под разную музыку. Первый день – под национальную казачью музыку. Эта композиция – зажигательная, боевая. Вторая композиция была под танго, она, скорее, серьезная, мужественная, интересная. А третью композиция мы выступали под саундтрек к фильму «Великий шоумен». Она тоже какая-то цирковая, зажигательная и ударная. Первые два дня происходит квалификация в финал, а в третий день все оценки обнуляются, и ты работаешь с нуля. Третья композиция должна быть самая зажигательная, самая ударная, чтобы произвести впечатление на всех, и чтобы судьи поставили наивысший бал.

На вопрос об эмоциях, которые ребята испытали на чемпионате, Максим Коршунов вспоминает:

– На самом деле острые ощущения! Даже когда мы вышли на основной ковер, сразу мандраж небольшой начался. Потому что непривычно. Свет бьет сильно, у нас тут приглушенный, а там он сверху и прямо бьет по глазам. Плюс еще сам ковер находился на возвышенности, и нужно было почувствовать, куда летишь и приземляешься. Потом вроде нормально было, станцевали разок и все. И вроде идешь с мыслью, что сейчас выступишь, но все равно перед ковром стоишь и внутри поджимает, это же не обычная область, а мир!

Иван Микулин добавил:

– Честно говоря, всех эмоций я не помню, мы все отдали там. Это мгновения счастья, эта награда за шестилетний труд в составе, и мы отдали себя без остатка. Мы там получили большое удовольствие и ехали домой уже без особого настроения. Конечно, были рады, счастливы, но все эмоции мы оставили на ковре и на пьедестале.

Планы на будущее у чемпионов мира большие – в сентябре в Италии пройдет чемпионат Европы. К нему ребята уже готовятся, главное, чтобы ограничения по «ковиду» не помешали им туда попасть.

– Мы надеемся продолжить удачную для нас серию и сделать максимум возможного, - заявили спортсмены.

Олег КУЗНЕЦОВ