Белорусский самолет запросил аварийную посадку в Воронеже

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Самолет Belavia, следующий из Минска в Анталию, доложил о нештатной ситуации, возникшей на борту, и запросил аварийную посадку в аэропорту Воронежа. Об этом стало известно утром 26 июля.

Экипаж подал сигнал бедствия, спустя час после вылета. В аэропорту Воронежа получение сообщения об аварийной посадке подтвердили. Однако уточнили, что не известно точно, будет ли Boeing 737 садиться или сможет продолжить путь.

скрин с программы отслеживания самолетов flightradar24

Эту информацию подтвердили и данные программы отслеживания самолетов - flightradar24. Согласно ей, белорусский лайнер развернулся над нашим регионом и направился в сторонеу столицы.

По последним данным, лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы.