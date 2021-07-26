Последние новости Воронежа на 26 июля 2021 года: график отключений воды, жара и снос домов

Дождь возможен только в конце рабочей недели. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прохладные дни в Воронежской области продлились недолго. Уже сегодня температура воздуха может достигать +30 градусов, а 27 июня – +32. Как пояснили синоптики, это связано с приходом антициклона. Он обеспечит жаркую и, в основном, сухую погоду, дождь вероятен только в конце рабочей недели.

В Воронеже продолжается сезон плановых отключений воды из-за ремонта на теплосетях. С 26 июля по 1 августа краны станут сухими в четырех районах Воронежа. Много домов попадут под отключения в Железнодорожном. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

59-летний мужчина утонул в Лискинском районе. Его тело обнаружили в Дону у понтонного моста около села Аношкино. Как сообщили следователи, на теле погибшего видимых следов насилия не обнаружено. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Воронежской гимнастке Ангелине Мельниковой, которая сейчас выступает на Олимпиаде в Токио, пришлось экстренно менять программу вольных упражнений. Композитор музыки, под которую выступала спортсменка, потребовал 25 тысяч долларов. Представители федерации спортивной гимнастики России отказались платить такие деньги за авторские права.

В Воронеже снесут 50 ветхих жилых домов. Речь идет о квартале, ограниченного улицами Арзамасской, Ленинградской и переулком Гвардейским. Ранее в мэрии планировали избавиться от 13 жилых домов и пяти гаражей, чтобы освободить место для новостроек. Теперь же масштабы разрушения сильно возросли. Большинство из домов, которые собираются снести, располагается на улице Ленинградской.