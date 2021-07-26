В Воронежской области финансирование ремонта дорог местного значение увеличили до 2,8 млрд рублей в год

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Ежегодно муниципальные районы или города могут подать документы и получить субсидии из бюджета Воронежской области на ремонт дорог местного значения. В течение последних лет из дорожного фонда на эти работы выделяли по 2,1 млрд рублей в год, но в 2021 году сумму увеличили до 2,76 млрд рублей.

На 2022 год на ремонт дорог местного значения вновь изначально заложили только 2,1 млрд рублей. Однако губернатор Александр Гусев решил сохранить финансирование в 2022, 2023 и 2024 годах на уровне 2021 года – в размере 2,8 млрд рублей.

Руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин отметил, что главам муниципальных образований рекомендовали обратить пристальное внимание на более тщательную проработку схемы ремонта и на соблюдение протяженности ремонтируемых участков, заявленной в контракте.

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В 2021 году в 14 районах Воронежской области успешно применяется практика централизованных закупок. Раньше заказчиками выступали только сельские поселения, контракты заключались на небольшие суммы, и существовал риск натолкнуться на небольшую компанию-подрядчика, которая могла, скажем так, недобросовестно отнестись к поставленным задачам. При централизованном подходе заказчиком будет уже муниципальный район, а укрупнение лотов поможет заинтересовать опытные фирмы. В 2022 году планируется расширить практику на остальные муниципальные образования Воронежской области.

Губернатор поддержал предложение направлять часть средств, выделенных на ремонт дорог местного значения, на повышение безопасности дорожного движения: организацию и обновление разметки или, например, установку знаков.

– Мы договаривались, что местные дорожно-строительные организации, которые сохранились в районах, обязательно должны участвовать в конкурсах. Не забывайте об этом. Надо стараться их настраивать, чтобы искали возможность не только выполнять часть работ в качестве субподрядчиков, но и быть главными исполнителями, выходить на конкурс и побеждать, – сказал Александр Гусев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области