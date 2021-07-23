Выходные в Воронеже: курс кроманьонца, закрытие выставки авангардистов, Достоевский по Богомолову

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕТРОВСКАЯ РЕГАТА

25 июля воронежцы отметят День военно-морского флота. В 8.00 утра во всех храмах пройдут поминальные богослужения. А в 9.00 на акватории Воронежского водохранилища стартует «Петровская регата». Соревнования начнутся у Центра гребли на байдарках и каноэ. Посмотреть их можно бесплатно с набережных водохранилища.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ В КРАМСКОМ

Заканчивается выставка «Бубновый валет. Эманации измов», которую показывает в музее имени Крамского Платоновфест. Картины лучших авангардистов из семи российских музеев - Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - можно посмотреть до 25 июля.

Экспозиция собрала вместе работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние. Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУРС МОЛОДОГО КРОМАНЬОНЦА В ДИВНОГОРЬЕ

Музей-заповедник «Дивногорье» в эти выходные приглашает на два мастер-класса. 24 июля воронежцы смогут пройти «Курс молодого кроманьонца» - изготовить орудия труда по технологиям каменного века. А 25 июля с правилами написания "открытого письма" при помощи пера и чернил познакомят на мастер-классе «Музейная открытка».

Мастер-классы пройдут на Дивногорском подворье (переулок Дивный, 27), начало в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗОЛОТАЯ МАСКА В КИНО

25 июля в "Спартаке" в рамках проекта "Золотая маска" в кино" покажут новый спектакль Константина Богомолова в театре на Бронной. «Бесы Достоевского» далеко не первый подход Богомолова к прозе Достоевского (воронежцы видели на Платоновфесте его "Преступление и наказание"). Этот спектакль - даже не интерпретация, а совершенно свое произведение, результат полемического диалога с великим писателем. Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, автор постановки выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа Достоевского обрастают дополнительными мотивами и сюжетами. «Бесы» - это и детектив, и мелодрама, и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. Постановка - об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, «Бесы» – о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни». В спектакле играют кроме Богомолова Никита Ефремов, Елена Морозова, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Александр Яцко. Спектакль покажут в кинотеатре "Спартак" 25 июля в 19.00.

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ВЫСТАВКА АВТОРА ПАМЯТНИКА СЛАВЫ

В Доме губернатора (пр. Революции, 22 - филиал художественного музея имени Крамского) можно посмотреть персональную выставку известного воронежского скульптора и художника Федора Сушкова. Выставка объединила более 40 работ Федора Кузьмича – живописные полотна на библейские сюжеты, эскизы и макеты памятников, с самого детства известных воронежцам, автопортреты и личные вещи художника. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

САМОВАРЫ В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) работает выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцам показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представляет 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

Посетить экспозицию можно в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКЛЫ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова можно посмотреть выставку «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.