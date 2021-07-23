Количество старшеклассников с собственными SIM-картами Tele2 в Воронеже за год увеличилось более чем в полтора раза

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За год количество абонентов компании в возрасте от 14 до 17 лет, оформивших договор на свое имя, выросло в Воронежской области более чем в 1,5 раза. Самым популярным тарифом у подростков оказался «Мой онлайн» с большим пакетом минут, 20 Гб интернета, бесплатным трафиком в популярных социальных сетях и мессенджерах.

С мая 2020 года компания дает подросткам в возрасте от 14 до 17 лет возможность подключиться к Tele2 самостоятельно. Молодые люди могут выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя, для оформления нужен только паспорт. Сейчас в регионе количество старшеклассников с собственными SIM-картами выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с периодом с мая по июль прошлого года.

Старшеклассники активно оформляют на себя SIM-карты по нескольким причинам. Для регистрации в сети не нужно приходить с родителями в салон связи. Молодым людям, ставшим совершеннолетними, не придется перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом регионе. Подростки приобретают SIM-карты в салонах связи или заказывают в интернет-магазине с доставкой на дом.

Клиенты в этой возрастной категории ведут активный цифровой образ жизни, поэтому самым популярным тарифом стал «Мой онлайн», его выбрали более 60% старшеклассников. Тариф включает безлимит на звонки внутри сети, безлимитные мессенджеры и социальные сети, 500 минут на общение с клиентами других операторов и 20 Гб интернета за 350 рублей в месяц. Также выросло число подключений к тарифу «Мой онлайн+», 20% подростков выбрали более «тяжелый» пакет услуг с 30 Гб интернета и 700 минутами на другие номера по России.

При подключении абонентов в возрасте от 14 до 17 лет автоматически подключается услуга, ограничивающая использование финансовых сервисов. Ограничения снимаются при достижении абонентом 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего.

Подробнее на сайте tele2.ru.