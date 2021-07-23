Нововоронежская АЭС отмечена дипломом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского

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Нововоронежская АЭС получила диплом победителя и специальный приз от Неправительственного фонда имени В.И. Вернадского за активное участие в масштабном Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2021», инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.

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«Экология и охрана окружающей среды – приоритетные направления в деятельности атомной станции. Нововоронежская АЭС уже восемь лет участвует в акции «Зеленая весна». Мне очень приятно, что с каждым годом ее поддерживает все больше горожан», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В этом году экологический cубботник «Зеленая Весна» проходил с апреля по май в 77 субъектах Российской Федерации, а также Белоруссии. Как рассказали в оргкомитете, в число наиболее активных регионов вошла Воронежская область. Участниками акции стали 125 организаций региона, в том числе Нововоронежсая АЭС.

По инициативе и при содействии Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, возглавляемого работником Нововоронежской АЭС Ольгой Романовой, в г. Нововоронеже прошли экологические и социально значимые мероприятия. Более трехсот жителей города приняли участие в акциях «Зелёная весна-2021», «Сад памяти», «ГЕН уборки», «Весенняя неделя добра», «Чистая весна», «Зелёный друг – становись в наш круг!», «Аптекарская грядка» и др.

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Так, была убрана водоохранная зона пруда-охладителя энергоблока №5 НВ АЭС, территория у главного нововоронежского военного мемориала «Звезды Славы», у памятника воинам-интернационалистам, «Аллея Славы», прилегающие к промплощадке НВ АЭС дороги, береговая полоса Аленовского ручья, впадающего в реку Дон. Кроме того, на территории города атомщиков высадили более 2 тыс. саженцев деревьев.

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Самых активных участников акции – работников и ветеранов НВ АЭС, «Нововоронежатомэнергоремонта», ВГУ, Клинической больницы №33, городских образовательных и дошкольных учреждений – наградили дипломами и почетными грамотами от Всероссийского общества охраны природы и Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. А работнику НВ АЭС Ольге Романовой, которая является председателем Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, вручили нагрудный знак Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Отличник охраны природы».

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Cправка:

В 2021 году Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2021» проводится в восьмой раз. Это ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Его цель – объединить инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами местного самоуправления. Стартовав в 2014 году, мероприятия под эгидой «Зеленой Весны» объединили более 7 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации. Нововоронежская атомная станция ежегодно участвует в этой акции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС