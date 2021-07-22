«Вода - лучшее лекарство»: как в Воронеже работает пляж для людей с инвалидностью

фото: Ксения БОРКОВСКАЯ

Пляж для людей с инвалидностью открылся в Воронеже на территории клинического санатория имени Горького в июле 2016 года. Работает он в течение всего лета - ежедневно с 10.00 до 18.00. На территории дежурят медики и спасатели. Отдыхающим помогают волонтеры. Я тоже решила попробовать себя в качестве добровольца, чтобы понять, как все устроено на пляже.

фото: Ксения БОРКОВСКАЯ

Гости приезжают сюда самостоятельно, с семьями или с сопровождающими. Не сложно догадаться, что такого оборудованного места ждали не только жители Воронежа, области, но и других городов. Радостные лица, улыбки и слова благодарности говорят сами за себя.

Безграничные возможности

Жительница Белгородской области Надежда Николаевна, впервые приехавшая в санаторий этим летом, восхищается:

- Теперь у нас безграничные возможности. Мы очень благодарны создателям этого кусочка пляжа. Девушки и парни с бейджами (волонтеры) всегда найдут свободный лежак и проводят к душевой.

Женщина рассказала, как ей приятно находиться с людьми со схожими интересами и проблемами. А еще добавила:

- Представляете, своих детей лечила от болезней закаливанием! Думала, меня назовут сумасшедшей, но позже знакомые и друзья следовали моему примеру. Я и сама раньше боялась холодной воды и воды в принципе, а сейчас оттуда не вытащишь. Вода - лучшее лекарство, поэтому я здесь.

Сачки - против водорослей, зонты - против солнца

В обязанности волонтеров входят поддержание чистоты на территории, помощь посетителям в решении различных вопросов, расставление шезлонгов, зонтов и вынос цветных матрасов.

фото: Ксения БОРКОВСКАЯ

Утром, когда мы пришли, людей еще не было, но солнце уже стояло высоко. Когда вынесли шезлонги и раскрыли зонты, постепенно стали появляться первые посетители.

Счастливые лица, прикрытые шляпами и панамами. Слова приветствия и море комплиментов. Впечатлений от красоты природы и свежести воды очень много.

Чтобы вода была действительно чистой, а посетители не поскальзывались на водорослях, мы взяли сачки, грабли и все убрали. Иногда приходиться прилагать немало усилий: водоросли хоть и хрупкие на первый взгляд, вытащить их крепкие корни бывает сложно.

Теперь - удобно и комфортно

Вход в воронежское море осуществляется по специальному пандусу с поручнями - гости могут воспользоваться ими и спуститься в воду без проблем. В душевой кабине установлена широкая скамейка, на оптимальном уровне - душ, вешалки, поручни. Туалет и раздевалка также оборудованы и закрываются на ключ. Это делается для того, чтобы не было очереди из посторонних людей, для которых данная пляжная зона не предназначена.

Хотя с одной стороны она огорожена забором, а с другой – есть обозначения на стендах, доступ сюда все же возможен.

фото: Ксения БОРКОВСКАЯ

Двери и стенды оснащены мнемосхемами. Кроме того, имеются различные яркие и понятные указатели. На территории есть специальная плавающая коляска, на который можно спуститься в воду. Пересадить человека в нее из обычной не составляет труда.

- Для нормального функционирования пляжа было учтено все до мелочей, - рассказывает руководитель регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александр Попов. - Каждый год ведется набор из желающих помогать посетителям. Этим летом работу волонтеров поддерживает спонсор. Общественное движение «Вне зависимости» присылало ребят для расконсервации пляжа. Мы очень благодарны оказанной помощи.

Воронежцы подали пример всей стране

Один из отдыхающих, житель Левобережного района Воронежа Григорий Валентинович говорит:

- Мечты сбываются. Теперь таким жарким летом не придется сидеть в четырех стенах. Можно полноценно отдохнуть на пляже, позагорать и даже поплавать. Каждый раз ребята встречают нас, спрашивают, все ли у нас хорошо, чего не хватает и чем нужно помочь. А хватает ведь всего! Тут есть все, что нужно для комфортного отдыха. Сюда хочется возвращаться.

Проект получил всероссийское признание. Такая реабилитационная площадка необходима, поскольку она действительно обеспечивает полный комфорт отдыхающих людей с инвалидностью. Вся проектная документация по пляжу, регламенты, сметы открыто распространяются в интернете. Организаторы надеются, что другие регионы страны последуют примеру воронежцев. Сейчас доступными для инвалидов становится пляжи Анапы, Сочи, Калининграда, Крыма и многих других городов.