Как воронежцам пройти углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

До конца года углубленной диспансеризацией планируется охватить около 200 тысяч жителей региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июля в Воронежской области стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Несмотря на то, что из-за роста заболеваемости коронавирусом плановые медосмотры для взрослых приостановили, проверки для перенесших инфекцию отменять не стали. По данным облздрава, до конца года углубленной диспансеризацией планируется охватить около 200 тысяч жителей региона. Какие процедуры она включает в себя, где их можно пройти и какие документы для этого нужны - в нашем материале.

Всем ли переболевшим коронавирусом требуется углубленная диспансеризация?

Процедура необходима прежде всего пациентам, переболевшим коронавирусом в средней и тяжелой формах, получавшим респираторную поддержку: находились на аппаратах ИВЛ. 70-80% таких больных имеют осложнения. Многих из них сразу после лечения направляли на реабилитацию. Однако скрининг должен выявить максимальное количество людей, которым нужна помощь. Если у пациента найдут патологии, то его будут долечивать.

Как отмечают медики, даже если вирус побежден и у человека отрицательный ПЦР-тест, явления васкулита (иммунопатологического воспаления сосудов) могут продолжаться. Чаще всего поражаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Также могут пострадать почки, центральная и периферическая нервная система, костно-мышечная, соединительные ткани - любой орган, в котором есть кровоснабжение. Многие перенесли ковид относительно легко, на ногах. Но если после этого появились симптомы, которых раньше не было - одышка, скачки давления, снижение выносливости, исчезло и не восстановилось обоняние, - нужно обратиться к врачам.

Каким категориям процедура необходима в первую очередь?

Прежде всего диспансеризацию должны пройти:

- перенесшие ковид и при этом имеющие несколько хронических заболеваний (болезни системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет, цереброваскулярные заболевания, ишемическая болезнь сердца).

- переболевшие, но не страдающие хроническими заболеваниями или имеющие только одно - например, гипертонию.

- не обращавшиеся к медикам более двух лет. У таких пациентов могут быть не связанные с ковидом невыявленные патологии, подозрение на злокачественные новообразования.

Какие исследования и манипуляция включает в себя углубленная диспансеризация?

Она проводится в два этапа. Первый состоит из семи обязательных исследований:

- общий и биохимический анализ крови, включая липидный профиль, С-реактивный белок (как маркер воспаления), трансфуминазы, лактатдегидрогеназа, креатинин в крови;

- измерение насыщения крови кислородом;

- измерение сатурации в покое, а затем тест с шестиминутной ходьбо;

Например, исходная сатурация может быть в норме - 95% и больше, но пациент будет жаловаться на одышку и отеки.Проведенное после ходьбы измерение выявляет проблемы сердечно-сосудистой системы, сердечную недостаточность, которая часто является осложнением ковида.

- спирометрия – исследование функции внешнего дыхания;

- рентген грудной клетки, если он не проводился более года;

- анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования;

- прием терапевта.

По результатам исследований врач определит риски развития хронических заболеваний. Если медики обнаружат отклонения от нормы, то для уточнения диагноза пациента направляют на второй этап диспансеризации. Он включает еще три обследования - эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Где переболевшие ковидом могут пройти диспансеризацию?

Во всех медицинских организациях, имеющих прикрепленное население. В 32 районах области это центральные районные больницы, а в Воронеже – поликлиники № 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22 и больницы, имеющие поликлинические подразделения, - № 11, 5,16, 20.

Каким образом население Воронежской области информируют о возможности углубленного исследования?

Поликлиники взаимодействуют с ФОМС и страховыми медиорганизациями, у которых есть информация о переболевших коронавирусом. Они приглашают пациентов в прикрепленные поликлиники, или же сами медучреждения зовут граждан по составленному графику.

В первую очередь приглашают тех, кто во время заболевания получал респираторную поддержку. Если на момент диспансеризации у человека повышена температура или есть другие признаки инфекций, то обследования откладывают до излечения.

Какие документы нужны?

Чтобы пройти диспансеризацию необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Если человек болел бессимптомно или лишь подозревает, что перенес инфекцию (подтверждения тестами нет), может ли он поучаствовать в такой диспансеризации?

Пациенты с осложнениями могут записаться на обычную диспансеризацию через электронные ресурсы. Или же обратиться в поликлинику с заявлением на имя главного врача. Однако нужно помнить, что плановая диспансеризация приостановлена с 12 июля.