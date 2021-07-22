Сенатор Сергей Лукин: «Наша задача – не только заниматься решением системных вопросов, но и оказывать адресную помощь»

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Значительная часть просьб поступает от людей, попавших в сложные жизненные ситуации.

Так, 11-летнему Павлу, сыну Ольги Чугайновой, по состоянию здоровья необходимо периодически проходить консультативные осмотры в одном из ведущих медицинских исследовательских центров страны. Регулярные поездки в Москву на обследование неподъемны для бюджета семьи. Мама, которая воспитывает ребенка в одиночку, уже не раз обращалась за помощью к сенатору.

- Десять лет мы знаем Сергея Николаевича. Всегда помогал, не отказывал, - говорит Ольга Чугайнова.

Оказал поддержку сенатор и теперь. В конце июля Павлика повезут на очередное обследование.

Инна Алтунина также направила письмо в приемную сенатора не впервые. Тяжелые болезни, по ее выражению, «отжали у нее все силы» - каждый шаг дается с большим трудом. В предыдущие годы помощь Сергея Лукина позволила женщине не опустить руки под напором обстоятельств.

На этот раз для женщины были приобретены лекарства, рекомендованные врачами. Инна с теплотой отзывается о том заботливом внимании, которое она встретила.

- Сергей Николаевич способен откликнуться на просьбу о помощи, что, к сожалению, свойственно далеко не всем, - говорит Инна Алтунина.

В справедливости этих слов убедилась и Галина Алехина. Инвалид второй группы, она передвигается при помощи ходунков. Выйти на улицу из подъезда многоквартирного дома пожилой женщине было очень сложно, связь с внешним миром стала проблемой. Решить с управляющей компанией вопрос установки поручней, обеспечивающих безопасность, она не смогла. Обращение к сенатору, призналась Галина Максимовна, было для нее последней надеждой. Сергей Лукин пообещал пенсионерке в ходе онлайн-приема, что помощь будет оказана – и в кратчайшие сроки новые надежные и крепкие дополнительные перила были установлены. Впервые за долгие годы Галина Алехина обрела свободу передвижения. Теперь она проводит лето за десятки километров от Воронежа, на любимой даче, среди цветов и абрикосовых деревьев, где и встретился с ней наш корреспондент.

- Люди не должны оставаться один на один со своей бедой. Наша задача – не только заниматься решением системных вопросов, но и оказывать адресную помощь в тех случаях, когда она действительно необходима, - подчеркнул в своем комментарии сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.