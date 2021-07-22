Молодежный парламент нового созыва начал работу в Воронежской области

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В Парламентском центре состоялось первое заседание Молодежного парламента Воронежской области IV созыва. Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в дистанционном режиме.

В работе форума приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций регионального парламента Артём Зубков и заместитель председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике Кристина Кулешова.

Молодых парламентариев поприветствовал председатель облдумы Владимир Нетёсов. Он напомнил, что в апреле этого года исполнилось 15 лет со дня принятия областного Закона «О Молодежном парламенте Воронежской области». И за прошедшее время Молодежный парламент внес большой вклад в реализацию молодежной политики на территории региона. Так при активном участии молодых парламентариев было принято более 40 законов Воронежской области.

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– За эти годы Молодежный парламент стал реально действующей общественно политической площадкой для активных воронежцев. Приобретенные здесь профессиональный опыт и лидерские качества помогли многим молодым людям избраться в органы законодательной власти региона, стать депутатами районных и сельских советов, эффективно работать в администрациях сельских поселений, муниципальных районов и городских округов, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

По инициативе Молодежного парламента был реализован ряд крупных, общественно-значимых проектов, таких как форум «Молодежь без границ» и «Россия нашей мечты». Причем последний получил поддержку на федеральном уровне и был рекомендован к распространению во всех субъектах Российской Федерации.

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В ходе заседания председателем Молодежного парламента единогласно избрали Константина Пилипенко. Выпускник экономического факультета ВГУ давно является одним из самых активных участников молодежного общественного движения региона. Был делегатом всероссийского форума «Селигер» в качестве организатора смены «Политика», выступал организатором площадки «Молодежное самоуправление» областного молодежного форума «Молгород».

Затем сформировали Комитеты Молодежного парламента, которые будут по направлениям взаимодействовать с Комитетами Воронежской областной Думы.

Владимир Нетёсов поздравил ребят с началом работы и призвал активнее включаться в законотворческий процесс.