Нововоронежская АЭС и НИЯУ МИФИ планируют реализовать совместный образовательный проект

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В ходе встречи Владимир Поваров и Владимир Шевченко договорились о поэтапной реализации масштабного проекта по развитию нововоронежского филиала НИЯУ МИФИ, подтвердив предварительные договоренности с руководством вуза.

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Уже в этом году на базе Нововоронежского политехнического колледжа по инициативе Нововоронежской АЭС впервые открылась базовая кафедра «Технология ВВЭР в АЭС». Ее возглавил директор НВ АЭС Владимир Поваров. Необходимость создания новой кафедры в Нововоронеже связана с потребностью в специалистах для эксплуатации инновационных энергоблоков поколения «3+» с ВВЭР-1200. За пять лет с момента пуска новых энергоблоков нововоронежские атомщики накопили уникальный опыт эксплуатации. В состав кафедры вошли ведущие сотрудники Нововоронежской атомной станции – 7 кандидатов наук и 2 доктора наук. Сочетание фундаментальных теоретических знаний и практического опыта усилит профессиональную подготовку и улучшит ее качество.

В планах на 2022-2023 учебный год – реализация масштабного проекта по реорганизации Нововоронежского политехнического колледжа в Политехнический институт при НИЯУ МИФИ.

«Уникальность проекта в том, что мы делаем двухступенчатую систему образования. Есть уровень колледжа, который готовит специалистов различных рабочих специальностей и будет полноценный институт, который, мы надеемся, станет успешно функционировать. Уверен, что Концерн «Росэнергоатом» и НИЯУ МИФИ получат современную образовательную площадку, обеспечивающую базовую подготовку специалистов, соответствующую запросам электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом» и отвечающую требованиям профессиональных стандартов», – прокомментировал итоги встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Владимир Поваров также рассказал, что на НВ АЭС ведется активная научная деятельность. Сейчас выпущено три книги: в них собрана уникальная информация, полученная эксплуатационным персоналом в ходе пуска инновационных энергоблоков поколения «3+». Издания предназначены для студентов, российских специалистов, а также зарубежных атомщиков, которые активно интересуются проектами Госкорпорации «Росатом» по строительству АЭС с ВВЭР-1200. Книги размещены на электронном ресурсе библиотеки НИЯУ МИФИ.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС