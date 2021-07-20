Воронежцы предлагают создать экотропу на родине Василия Пескова

Фото с сайта Воронежского заповедника

Жители поселка Воля Новоусманского района решили организовать туристическую тропу в память о журналисте, фотографе и публицисте Василии Пескове.

- В нашем поселке на станции Тресвятской недалеко от кордона Ракитное установлен памятный камень, который Василий Михайлович привез сюда из Мордовии, - рассказали минициаторы создания тропы. - Передняя сторона валуна гладко стесана и на ней выбиты слова «Главная ценность в жизни – сама жизнь. В. Песков».

Прах выдающегося земляка развеян в поле у рощицы у камня, между нашим поселком и селом Орлово, где он родился. Но в 1947 году ( ему было 17 лет) его семья переехала в наш поселок на улицу Дружбы ( дом, где жила семья сохранен). Наш поселок он называл второй малой родиной.

ПЛОЩАДКУ У КАМНЯ БЛАГОУСТРОЯТ

Проект «Дорога жизни В.М. Пескова» предполагает создание маршрута, который расскажет жителям и гостям поселка о жизни и творчестве выдающегося журналиста.

Тропа будет начинаться от памятного камня, территорию у которого благоустроят, выложив из природного камня площадку в виде «лужицы», до поселка Ракитное. Протяженность маршрута составит 1,5 км. На опушке леса, граничащего с Воронежским биосферным заповедником, поставят большую беседку для проведения фестиваля, посвященного Василию Пескову.

- На протяжении всего маршрута через каждые 150 метров будут расположены 10 банеров, знакомящих с Василием Михайловичем, - продолжают авторы проекта. - Поселок Ракитное был создан в послевоенное время, там находился лесной кордон. Сюда очень любил приходить Песков, общался с лесниками. Возрождение поселка вызвало поддержку и одобрение у местных жителей. Они добровольно расчистили и благоустроили площадку.

ПЕСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Имя Пескова уже увековечили в соседнем селе Орлово, где он родился. Там в честь журналиста обустроили сквер с бюстом. В Воронежском заповеднике есть музей Пескова и установлен памятник

- Но эти объекты, к сожалению, не объединены, - считают организаторы. - В новом проекте мы хотим сделать объединенный маршрут в едином стиле, рассказывающий о жизни Василия Михайловича, начиная с его рождения до кончины.

Для привлечения внимания к проекту организаторы намерены провести целый комплекс творческих мероприятий. Кроме выставки с фотографиями Василия Михайловича будут проведены:

- конкурс фотографий о животных, птицах, растениях, природных явлений, окружающего мира, чтобы в работах чувствовалась любовь к родной земле, к природе родного края, неподдельный интерес к теме;

- конкурс юных журналистов (в честь продолжения дела легендарного земляка);

-конкурс сочинений о природе среди школьников.

20 сентября 2022 года, в день, когда был развеян прах Василия Михайловича, в поселке Ракитное, в большой беседке пройдет проведен первый фестиваль, посвященный Пескову, где подведут итоги конкурса и наградят победителей. В будущем фестиваль станет ежегодным.