Последние новости Воронежа на 19 июля 2021 года: штормовое предупреждение и новый рекорд по зараженным Covid-19

Температура воздуха поднимется до +35...+36. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за аномальной жары спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Воронежской области. По прогнозам гидрометцентра, 19 июля в отдельных районах температура воздуха поднимется до +35...+36. Жителям рекомендуют не находиться под открытым солнцем без необходимости.

Накануне в регионе зарегистрировали 478 новых случаев коронавируса. Это очередной рекорд эпидемии в области. Общее количество заболевших с марта 2020-го составило 97 845 человек. Справились с инфекцией 92 025 пациентов, скончались 4 129 воронежцев.

В Воронеже на улице Матросова установили два новых остановочных павильона – на «Базе» и «Песчаном логу». Ранее здесь вымостили плиткой площадки. Теперь пассажирам в ожидании транспорта есть где укрыться от ветра, солнца и осадков.

Воронежцы создали петицию против сноса ДК имени 50-летия Октября. В начале июля Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева продал дворец, который расположен недалеко от мехзавода. Здание выкупила за 509 млн рублей строительная компания. И сразу же в соцсетях предположили, что «полтинник» снесут, чтобы построить на его месте высотки.