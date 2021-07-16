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Общество16 июля 2021 16:15

Вакцинация от коронавируса в Воронежской области: с какими проблемами сталкиваются жители

Темпы производства препаратов не удовлетворяют спрос населения
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По последним данным привито 456 700 воронежцев, из них 333 600 завершили иммунизацию.

По последним данным привито 456 700 воронежцев, из них 333 600 завершили иммунизацию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за новой, уже третьей волны коронавируса, тема вакцинации вспыхнула с новой силой. Многие наконец-то решили сделать прививку. Однако осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Воронежцы столкнулись с рядом проблем на пути к иммунизации, главная из которых – отсутствие вакцины.

ПРИВИТЬСЯ РЕАЛЬНО?

«Из каждого утюга кричат - прививайтесь! Планируем путешествие, и, хотя переболели зимой, решили сделать прививку. Но вчера в поликлинике нам сказали, что перезвонят через три недели. В платных – не делают. А нам бы хватило однофазной «Спутник Лайт», но ее вообще нет в городе. Прочитала, что в ТЦ и МФЦ прививают без записи, но насколько это реально? Пишут, что вакцин выделяется очень мало, и занимать очередь нужно за несколько часов», - жалуется одна из горожанок.

Вот еще аналогичное сообщение:

«Где сделать вакцину от короны? В торговых центрах нет вакцин для первой прививки. В поликлинике у дома не делают. В больницах шлют друг от друга, звоните туда-то».

Люди так бояться не успеть вакцинироваться, что даже устраивают давки в медучреждениях. Так, неделю назад в поликлинике №7 на Маршака люди буквально дышали друг другу в затылок в узеньком коридоре. Как потом выяснилось, основная масса пришла раньше назначенного времени. Живая очередь все-таки надежнее.

Кстати, со сведением всех записей – очно, по телефону регистратуры поликлиники и через Госуслуги – в единый список тоже возникают сложности. Ранее к нам в редакцию обращались горожане, которые записались на вакцинацию через электронный сервис в больницу №14, а в медучреждении им сказали, что не проверяют списки на Госуслугах. А потом и вакцина закончилась. Так что люди несколько часов просто так постояли в очереди.

Не лучше обстоит ситуация и в мобильных пунктах вакцинации. В прошлые выходные воронежский бизнесмен и владелец нескольких ТЦ Евгений Хамин заявил, что закроет точки иммунизации на своих объектах, если чиновники не увеличат поставки препаратов от COVID-19. У пунктов вакцинации, где не требуется предварительная запись, стали скапливаться многометровые очереди. И это вызвало недовольство как у посетителей, так и у сотрудников. Однако по информации на 16 июля, точки работают, количество вакцины на них незначительно увеличилось.

ВАКЦИНУ СРАЗУ ЖЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ПУНКТЫ

Департамент здравоохранения Воронежской области объясняет, что сам заинтересован в скорейшей иммунизации как можно большего количества воронежцев. Хочет остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни без ограничений.

- Система здравоохранения региона готова выполнять до 20 тысяч прививок в день, что соответствует возросшей в последние недели потребности жителей. К сожалению, в субъекты поступает меньше вакцин, чем того требует ситуация. Так, в регион за последние две недели доставили всего 70, 4 тысячи доз вакцины. Это примерно 1,3 тысячи доз на каждый только стационарный пункт вакцинации. При поступлении препаратов на склад они в тот же день распределяется между прививочными кабинетами и отправляются я в медорганизации в зависимости от прикрепленного населения и остатка вакцины, - комментируют в облздраве.

Поставкой препаратов в регионы занимается Минздрав. Региональные власти уверяют, что тесно сотрудничают с ним. Но пока темпы производства вакцин не удовлетворяет спрос населения.

В Воронежской области работают 54 стационарных пунктов вакцинации, а также несколько мобильных точек, в том числе и в торговых центрах. Всего регион получил более 517 тысяч доз вакцины. По последним данным привито 456 700 воронежцев, из них 333 600 завершили иммунизацию.

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