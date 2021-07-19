Воронежцев в 2021 году больше всего волнуют вопросы благоустройства, качества дорог и ЖКХ

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Благоустройство города, качество дорог и вопросы ЖКХ - три наиболее волнующие воронежцев темы по итогам первой половины 2021 года. С 1 января по 30 июня в общественную приемную Воронежской городской Думы всего поступило 97 обращений. При этом 30 из них касались именно проблем общего порядка, 14 - состояния дорог и 12 - коммунальных трудностей.

С чем обращаются горожане?

В приемную, например, недавно обратился житель микрорайона Сомово: мужчина попросил установить так называемого «лежачего полицейского» на пешеходном переходе у дома №56 по улице Липецкая. Интенсивное движение машин на этом участке опасно для жителей. Бывали случаи, когда пешеходы и автомобилисты расходились буквально в последний момент. Особенно волнительно местным родителям за детей, которым в учебный период приходится каждый день проходить небезопасный участок дороги по пути в школу.

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Председатель Гордумы Владимиром Ходыревым договорился с управлением дорожного хозяйства администрации Воронежа. Сейчас на опасном участке дороги уже обустроена искусственная неровность и установлены новые дорожные знаки.

Другой пример: житель микрорайона Отрожка сообщил, что необходимо выровнять газовый ковер в уровень существующего тротуара. Об встроенный люк постоянно спотыкались прохожие. Понятное дело, что этот, скажем так, «купол» необходим для защиты газового оборудования, но ведь асфальт-то можно было уложить ровнее?

Во время переговоров с представителем газовой службой выяснилось, что организацию, обеспечивающую эксплуатацию газовых сетей, даже не поставили в известность о том, что на месте газового ковера появится тротуар. Сейчас вопрос уже решен.

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Как отправить обращение?

Воронежцев также в 2021 году интересовали вопросы социального обеспечения - по этой тематике в городскую Думу обратилось 8 человек, строительства и архитектуры - 7 обращений, транспорта - 6 заявителей. Горожане поднимали проблемы образования, здравоохранения и экологии, а также имущественные, земельные и жилищные вопросы. Все обращения были рассмотрены, по каждому даны разъяснения, проведены консультации или оказана необходимая помощь.

- Каждый решенный вопрос – это вклад в улучшение и развитие Воронежа, в комфорт и благополучие его жителей, - отмечает председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

В настоящее время в связи с введенными ограничениями общественная приемная Воронежской городской Думы работает в дистанционном формате. Но она по-прежнему активно решает вопросы местных жителей.

Обращения можно направить в городской парламент тремя способами. Во-первых, по электронной почте: obschyiotdel@vmail.ru. Во-вторых, заполнив специальную форму на официальном сайте: https://gorduma-voronezh.ru/elektronnaya-priemnaya. В третьих, отправит в обращение в письменном виде на почтовый адрес: ул. Плехановская, д. 8, г. Воронеж, 394018. Получить дополнительную информацию и консультационную помощь также можно в рабочее время по телефонам 222-73-17, 222-73-15.