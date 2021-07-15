Спортивная профилактика: партия «Новые люди» организовала активный отдых для детей и взрослых в Воронежской области

53 юных воронежских спортсмена, занимающиеся восточными боевыми единоборствами, получили возможность отдохнуть в лагере в городе Поворино

Систематические занятия волейболом, карате или плаванием - в равной мере воспитывают характер, закаляют человека и помогают ему расти не только в физическом плане, но и в плане восприятия окружающего мира. Во время обычной, казалось бы, игры в мяч формируются важнейшие понятия: победа, команда, преодоление. Поэтому так важно, чтобы новое поколение мальчишек и девчонок получало возможность попробовать себя в разных видах спорта.

Жителям Воронежской области помогает приобщаться к массовому спорту и активному образу жизни партия «Новые люди». Основная задача - показать, как можно интересно и с пользой проводить время.

- Любой массовый спорт — это одна из ключевых составляющих здоровья нации, это забота о детях, способ отвлечь их от пагубных привычек и просто безделья, - отмечал ранее лидер партии Алексей Нечаев.

Спортивный лагерь для детей

Этим летом 53 юных воронежских спортсмена, занимающиеся восточными боевыми единоборствами, получили возможность отдохнуть в лагере в городе Поворино. В течение десяти дней мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 16 лет не только занимались под присмотром опытных тренеров, но и развивали творческие и коммуникативные навыки.

Ребята занимались под присмотром опытных тренеров Фото: другой источник.

Организовал отдых для ребят генеральный директор медицинского центра «Новая эра» Василий Жабин вместе с партией «Новые Люди». Активисты и сами навещали детей в лагере: устроили им праздник с веселыми состязаниями, соревнования по футболу, а также подвели итоги творческих конкурсов.

- Я отец четверых детей. И мне не все равно, что ждет их в будущем. Поэтому я хочу, чтобы они росли здоровыми и спортивными. Чтобы у них было место, где они могли бы заниматься любимым делом и развивать свои таланты. Чтобы занять детей, мы подготовили целый комплекс мероприятий. В распоряжении мальчишек и девчонок большой тренажерный зал, два бассейна, футбольное поле, теннисный корт, - рассказывает кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Василий Жабин.

Организовал отдых для ребят генеральный директор медицинского центра «Новая эра» Василий Жабин вместе с партией «Новые Люди» Фото: другой источник.

Желающих посетить спортивный лагерь было так много, что организаторы решили провести две смены. Ожидается, что во второй также будет около 50 ребят. Их ждут насыщенные дни с тренировками, квестами и, конечно, дискотеками.

Турнир по пляжному волейболу

Лето, песок, солнце.... И более 80 команд из разных городов, в том числе Острогожска, Борисоглебска, Липецка, Москвы и Луганска. Сообщество любителей волейбола Best Volley и сторонники «Новых людей» помогли организовать турнир по популярному виду спорта уже во второй раз.

Пляжный волейбол, пожалуй, самый летний из всех видов спорта

На песке волейболисты-любители состязались в пяти номинациях: мужские и женские пары, сборные из четырех человек, а также команды в возрасте 45 лет и старше. Кроме стандартного волейбола, на пляже устроили конкурс на самый высокий прыжок.

- Хотели популяризировать здоровый образ жизни в такой сложный год. Профилактика лучше, чем лечение! Наша основная задача - показать молодежи, что можно активно проводить время на улице, отвлечься от гаджетов. В прошлом турнире мы сами принимали участие, но в этот раз все-таки решили воздержаться, - комментирует кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Сергей Гурченко.

Более 80 команд из разных городов приехали на соревнования

Пляжный волейбол, пожалуй, самый летний из всех видов спорта. На свежем воздухе, неподалеку от освежающей водной глади участники смогли проявить себя в равной борьбе. Лучшие получили заслуженные призы.

Развитие спорта - один из главных приоритетов Новых людей. Поэтому такие праздники активного образа жизни будут проходить и в будущем. Присоединяйтесь!