«Не могла даже позвонить родителям»: юная воронежская певица победила в реалити-шоу «Кто ты?!»

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА.

В начале июля Виолетта Зубащенко, теперь уже 17-летняя певица из Новой Усмани, провела свой мини-концерт в воронежском ресторане. На нем она поблагодарила всех, кто голосовал за нее в реалити-шоу «Кто ты!». Записанные серии можно бесплатно посмотреть в одном из онлайн-кинотеатров. Виолетта стала победительницей в номинации «Лучший трек проекта». Во время встречи со зрителями она рассказала о трудностях самопродвижения и процессе съемок реалити-шоу.

«Хватит топтаться на месте - нужно брать жизнь в свои руки»

- В начале 2000-х артисты могли прославиться, только участвуя в конкурсах и реалити-шоу, как, например, «Фабрика звезд». Сейчас же у начинающих музыкантов и певцов гораздо больше возможностей. У нас в руках все инструменты для самопродвижения и реализации себя, - считает девушка. - Я очень долго выступала только в рамках районных и областных мероприятий, участвовала в московских и питерских конкурсах, но на них только сталкивалась с несправедливостью и абсолютно ничего не получала в плане творческого развития.

Решила, что хватит топтаться на месте - нужно брать жизнь в свои руки. В 2018 году попробовала заняться самопродвижением в Instagram. Начала записывать каверы - таким образом собирала аудиторию и пыталась обратить на себя внимание музыкальных продюсеров и лейблов.

Смартфон ставила на стремянку

Сначала Виолетта снимала на старенький смартфон.

- Устанавливала строительную стремянку вместо штатива, на нее ставила телефон и переноску, потому что моя техника не работала без постоянной подзарядки, - смеется она. - Иногда на съемку минутного кавера уходило пять часов.

Мне пришлось учить основы SMM. Я выяснила, какие теги нужно ставить, в какое время выкладывать видео, как мониторить аудиторию. Потребовалось освоить монтаж и азы звукозаписи, потому что всем от и до занимаюсь я сама. У меня была страница в Instagram, но каверы на ней не залетали, потому что алгоритмы этой социальной сети плохо продвигают старые профили. Мне пришлось сделать новый аккаунт и раскручивать его с нуля.

Моргенштерн вместо Селин Дион

Когда юная артистка начинала записывать каверы, просто пела под минусовки. Но в какой-то момент поняла, что можно делать аранжировки на пианино.

- Я ходила в музыкальную школу и умею играть, - делится Виолетта. - Сделала на пианино кавер на «Cadillac» Моргенштерна. Было тяжко, потому что такая музыка мне абсолютно не нравится. Смысла в этой песне - ноль. С другой стороны, я, конечно, могу красиво спеть Селин Дион, но это будет не кликабельно. Иногда для того, чтобы продвинуть себя, нужно делать не то, что нравиться, а то, что популярно.

Позже мне написали продюсеры «Давай поженимся» и пригласили выступить с этой песней в одном из выпусков. Так я попала на Первый канал. После этого ко мне в Instagram пришло 2 тысячи новых подписчиков. Так, несмотря на все трудности, моя работа дала плоды.

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА.

…и снова Моргенштерн - вместо Расторгуева

- Первый сезон шоу проходил в 2018-м, - продолжает певица. - Я участвовала во втором, который шел в этом году. Мне тогда было 16 лет. Узнала о нем совершенно случайно. В поисках новой песни для кавера наткнулась на победителя первого сезона Марка Потапова и увидела, что идет набор на «Кто ты?!». Подала заявку и сильно загорелась идеей участвовать. Всего было рассмотрено 20 тысяч заявок. Сначала нужно было пройти в тридцатку, а потом в Сочи на очном кастинге отбирали 13 участников для съемок проекта.

Там я решила выступить с песней «Конь» группы «Любэ». Но меня остановили и сказали, что это не подходит. Попросили исполнить что-то другое. Ну, я думаю: «А что другое?» - и спела пресловутый «Cadillac». В итоге прошла.

На шоу команда авторов писала песню под каждого участника. Думаю, моя песня «Ты» из всех композиций проекта звучала как-то более по-европейски. Треки других участников были такими, как будто ты их уже где-то слышал.

«Меня выставили серой мышью»

Виолетта считает, что на шоу «Кто ты?!» в каком-то смысле столкнулась с несправедливостью:

- Я никогда не была лидером недели. Люди ко мне подходили и говорили: «Ты классно выступила. Ты должна была стать лидером». А на проекте меня даже никак не отметили. Всем что-то говорили: «У тебя хорошее выступление» или «У тебя глазки красивые», - а про меня ничего.

В сериях реалити-шоу меня выставили серой мышью, хотя на самом деле так не было. Очень многое вырезали при монтаже. Например, в одном из фрагментов приглашенным гостем был продюсер. Мы проговорили с ним минут сорок, я задавала много вопросов, у нас был достаточно насыщенный диалог. Ну, и как бы в конце этой встречи одну из участниц попросили спеть свою песню. В итоге в эфире оставили только ее выступление.

Во время съемок было запрещено пользоваться телефонами, и это немного давило. Я не могла позвонить родителям и рассказать им о том, что со мной происходит, поделиться впечатлениями или получить поддержку. Но это, наверное, помогло мне вырасти в каком-то смысле.

Я стала победителем в номинации «Лучший трек проекта» и получила 600 тысяч рублей на творческое развитие. Пока эти деньги никак не реализовала. Но как только у меня появится стоящая идея, я буду знать, что у меня есть средства и на качественную запись, и на продюсирование, и на продвижение.

«Хочу быть артистом, а не певцом»

- Не хочу делать что-то из разряда Полины Гагариной, - признается наша героиня. - Таких песен уже тысяча. Для меня творчество - это способ поделиться с аудиторией своими чувствами и мыслями. При этом каждый человек вынесет из моей песни что-то свое. По факту, артист - психолог. Конечно, есть коммерческая музыка - не отрицаю, что и я буду делать такое, - но даже в такой музыке постараюсь гнуть свою линию и вкладывать в нее смысл.

Я хочу быть артистом, а не певцом. Хочу отдавать людям себя. Не хочу идти учиться в какой-то вуз, связанный с музыкой, потому что для меня сейчас это трата времени. Просто, когда у тебя уже есть имя, когда ты успел набрать аудиторию и популярность, никто корочку у тебя уже не спросит. Тем более, когда ты учишься на какую-то творческую специальность, есть риск потерять свою индивидуальность, потому чтоу каждого преподавателя свое виденье, своя техники, и это может задушить творческое начало.

«Даю себе два года, чтобы заработать имя»

- Раньше у меня была такая иллюзия: я отучусь, потом начну продвигаться, писать песни, - рассказывает Виолетта. - Но в современных реалиях начинать музыкальную карьеру в 20 - 22 года поздно. Сейчас мои золотые годы. Я занималась вокалам с частными педагогами с пяти лет, ходила в музыкальную школу, и у меня есть базовые навыки. Все остальное приобретаю с опытом.

Единственное, на что хочу отучиться, так это на написание аранжировок. Потому что понимаю: лучше меня мне никто не сделает. Но для этого тоже не нужно идти в институт: потребуется месяца четыре на специальных курсах. Осваиваешь базу, а дальше практикуешься и оттачиваешь навык. Я даю себе два года на то, чтобы стать самодостаточным артистом. Создать себе имя.

А сейчас хочу немного отдохнуть. Последние шесть месяцев были очень тяжелыми и насыщенными. Думаю, до конца лета можно сделать небольшой отпуск и с началом учебного года продолжить работать не покладая рук.