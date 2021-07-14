Жители воронежского микрорайона часами ждут автобус, чтобы уехать на работу или вернуться домой

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Микрорайон Таврово связывает с Воронежем только один автобус – маршрут №48 «Таврово - Спартак». Жители и раньше с трудом добирались до города, но после смены перевозчика (теперь маршрут обслуживает ООО «ВТК») задача стала почти невыполнимой.

- Люди по утрам стали добираться на работу, кто как может, вечером - в таком же духе, - рассказала «Комсомолке» Елена Полежаева, жительница микорайона. - Вчера мы с дочерью простояли на остановке «Кольцовский сквер» два часа, перед тем как уехать. Водители говорят, что они не хотят к нам ездить, люди у нас злые. А как не быть злым, если простоишь на жаре два часа в надежде хоть как-то уехать?! А ведь, когда начиналась транспортная реформа, нам обещали пустить шесть автобусов. Теперь же, в лучшем случае, - два, а бывает и один автобус на рейсе.

Елена лично два раза ходила в городское управление транспорта с просьбой наладить работу маршрута. Конечно, в мэрии о проблеме знают и пытаются воздействовать на перевозчика.

По словам заместителя руководителя транспортного управления Максима Захарова, для отдаленного микрорайона Воронежа, каким является Таврово, интервал движения составляет 30-40 минут. Для улучшения связанности с городом маршрут продлили до центра с увеличением количества автобусов с 2 до 4. За постоянные срывы графика перевозчика неоднократно штрафовали, но, видно, такие санкции не мотивируют транспортную компанию изменить подход к работе. По закону штраф за срыв графика не превышает 1000 рублей, при этом допустимы отклонения от графика на 10%. Например, из-за пробок, аварии, поломки или другого форс-мажора… Крайней мерой против нерадивых перевозчиков является расторжение контракта на обслуживание маршрута, основанием для этого может стать существенное нарушение условий.

- Пока идет переходный период, перевозчики перестраиваются, существенным нарушением можно считать только полный отказ от обслуживания маршрута, то есть нулевой выпуск машин на рейс, - пояснил Максим Захаров. - Это нереально, так как на следующий день после получения уведомления перевозчик работает идеально, и мы обязаны отозвать решение о расторжении.

Сейчас на 48-ом маршруте заняты три автобуса. Но основную проблему в мэрии видят не в количестве автобусов, а в отсутствии диспетчера и взаимодействия перевозчика с населением (уличкомами).

- Даже на трех машинах, которые есть сейчас, можно организовать нормальную работу, - считает Захаров. – Вчера мы в очередной раз вызывали перевозчика на совещание. В процессе общения нашли причины некоторых проблем и наметили пути их решения.