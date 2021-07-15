В Воронежской области запустят крупный мясоперерабатывающий комбинат и очистят берег Дона

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В конце 2021 года в Павловском районе Воронежской области начнет работать один из крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов компании «Агроэко». Ожидается, что предприятие войдет в тройку крупнейших в стране. На появление столь масштабного производства повлияло решение важного логистического вопроса – строительство 80-километровой развязки на трассе М-4 «Дон».

Вопросы социально-экономического развития Павловского района 14 июля стали целью рабочей поездки зампредседателя Госдумы РФ Алексея Гордеева.

Экологический туризм

Алексей Гордеев встретился в Павловском районе с волонтерами, участники акции «Мы вместе». Добровольцы поддержали инициативу вице-спикера Госдумы об обустройстве прибрежной полосы реки Дон для создания мест рекреации, пешего, велосипедного и водного туризма.

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– Инициатива «Убери берег Дона» направлена на совместную работу с волонтерами и с жителями, проживающими у реки Дон, протяженность которой в Воронежской области более 500 километров. Это – природное и историческое достояние области и одновременно возможность развивать экологический туризм и малый бизнес. Все это – в проектах, и реализация некоторых из них уже началась, – сказал Алексей Гордеев.

Он также встретился с педагогами и воспитанниками клуба «Моряков и речников» станции юных техников Павловска. Более 400 учеников занимают в 33 объединениях технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности станции. Алексей Гордеев подарил воспитанникам клуба копию корабля «Гото Предестинация » и напомнил, что корпус памятника корабля, который установлен на воронежском водохранилище был построен именно в Павловске.

Миллиардные инвестиции

В Павловском районе действует территория опережающего социально-экономического развития. Один из инвесторов готов вложить до 14 млрд рублей в предприятие, на котором смогут работать до трех тысяч человек.

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– Нужно отдать должное администрации района, которая все делает, чтобы инвесторы здесь чувствовали себя уверенно. Есть инфраструктура, в частности газ, электроэнергия, чтобы экономика развивалась. Посмотрели компанию «Павловск-неруд», которая сегодня работает устойчиво, наращивает объем поставляемой продукции. Кстати, компанией вложены инвестиции в новые технологии – это 1,2 млрд, и в марте следующего года будет открыта новая линия. Это еще на 15% увеличит объемы добычи и поставки качественного щебня. Говорили о зарплате, которую на предприятии обещают поднять на 10% по сравнению с прошлым годом. В целом, удовлетворен, что в Павловском районе есть динамика развития. Очень надеюсь, что жители это замечают, – сказал Алексей Гордеев.

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В районе также создали дополнительные площадки, которые позволят разместить несколько крупных компаний с инвестициями до 50 млрд рублей.

– Мы уделяем особое внимание вопросам инфраструктуры, вопросам развития района в социальном плане, – подчеркнул заместитель губернатора Виталий Шабалатов, вместе с Алексеем Гордеевым посетивший Павловский район. – Губернатор Александр Гусев принял решение о дополнительном финансировании социальной сферы районов. Также рассматриваем возможность на базе учебных заведений Павловского района готовить специалистов под конкретных инвесторов. Кроме того, готовим соглашение между правительством области и компанией «Павловск-неруд» о взаимодействии. По обращению Алексея Гордеева компания предоставила помощь в виде щебня для восстановления дорог в районах области объемом 50 тысяч тонн. Мы работаем по поручению губернатора, чтобы заработная плата по области в два раза превышала рост инфляции. По 2020 году нам это удалось, в таких планах у нас и 2021 год, темпы которого превышают среднероссийские.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области