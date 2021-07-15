Дорога, которую ждут

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Жара словно испытывает дорожников на прочность. Даже тень не даёт прохлады. Удивительно, как выдерживает техника. А люди… На солнце почти плюс сорок градусов!

Но дорожники все равно работают на строительстве подъездной автомобильной дороги к фермам сельхозпредприятия «Коммуна» в Репьёвском муниципальном районе. В сезон дорожно-строительных работ каждый погожий день на вес золота.

Генеральному подрядчику ООО «Дорожник» (г. Воронеж) предстоит сделать 2,6 километра автомобильной дороги.

- Этот объект строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заказчиком выступает муниципалитет. В проект помимо областных и муниципальных средств включены и финансы инвестора – сельхозпредприятия «Коммуна», - пояснила заместитель руководителя – начальник отдела технического контроля КУВО «Дорожное агентство» Екатерина Романова.

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Заметим, что название аграрного предприятия «Коммуна» полностью соответствует царящей в нём атмосфере. Дружный, слаженно работающий коллектив. Занимаются растениеводством, выращивают овец, их на овцеводческой ферме содержится 1200 голов. Руководитель ООО «Коммуна» Василий Романенко жизнь свою прочно связал с сельским хозяйством, и его жена, дети полностью разделяют взгляды главы семьи.

Ухоженные поля, порядок на ферме. Говорить об успехах и планах Василий Романенко не особенно любит, поскольку в его жизни на первом плане стоят конкретные дела. А летний день у селян год кормит.

- Осенью, в распутицу, тяжело ездить. А нам постоянно и корма, и продукцию нужно подвозить к ферме. Ждём новую дорогу, очень нужна, - пояснил Василий Романенко.

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Но дорога нужна не только для жизнеобеспечения сельхозпредприятия «Коммуна». Предприятие ещё вошло в программу по развитию экологического туризма в нашем регионе. А значит, жители области и гости Репьёвского района, начиная со следующего года, будут любоваться красотами природы, смотреть ферму, рыбачить на чистом озере, жить в уютных домиках.

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Дети смогут посмотреть животных, о которых читали в книжках, а родители отдохнуть от городского шума и суеты. Особенно сейчас, в пандемию коронавируса, внутренний туризм приобретает популярность. И дорога в этом случае выполняет две функции-служит аграриям и становится туристическим маршрутом.

- В нашем районе – это первый проект строительства дороги к сельхозпредприятию. Работу дорожники ведут масштабно, задействовано много техники. Еженедельно вместе с департаментом дорожной деятельности проводим выездные совещания, чтобы оценить динамику, темпы работ и качество, - рассказал глава администрации Репьёвского муниципального района Роман Ефименко. Он уверен, что «дороги для муниципалитета являются важнейшим, приоритетным вопросом».

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И это не просто слова. Программа «Сельские дороги» реализуется в Репьёвском муниципальном районе полномасштабно, по всем сельским поселениям. Хотя есть и дороги с твёрдым покрытием. Но перспектива одна – заасфальтировать.

В Репьёвском районе при составлении плана дорожного строительства действует одно непреложное правило – обязательно учитывать мнение жителей и первоочередность социальных объектов: ФАПов, больниц, школ.

В текущем году департамент дорожной деятельности Воронежской области заключил контракт на ремонт участка дороги «Репьёвка – Бутырки-Одинцовка», планируется провести работы и по её освещению.

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- Департамент дорожной деятельности курирует строительство данной дороги как распорядитель денежных средств. Еженедельно куратор КУВО «Дорожное агентство» выезжает в Репьёвский муниципальный район, контролирует технологический процесс, присутствует при отборе проб. Наша область аграрная, и строительство дорог к сельскохозяйственным объектам – это важные и значимые проекты, - считает руководитель КУВО «Дорожное агентство», кандидат технических наук Федор Матвиенко.

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У руководителя генподрядчика компании «Дорожник» (г.Воронеж) Усика Арутюняна забот предостаточно: беспокоится о технике, о своевременном завозе дорожно-строительных материалов. Да мало ли какие вопросы возникают при строительстве муниципальной дороги…

В выездном совещании в Репьёвском районе участвовал и главный инженер проектной компании «ТИиС» Сергей Гревцов. Эта организация осуществляет авторский надзор и строительный контроль от лица заказчика – регионального департамента дорожной деятельности.

- Строят дорогу на совесть, в полном соответствии с проектом, - убеждён Сергей Гревцов.

Ну а конечную оценку новой дороге поставят аграрии, туристы и, конечно же, жители Репьёвского района, они её очень ждут.

Ирина Николаева

Фото Дениса Петрова