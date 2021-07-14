Владимир Нетёсов: «Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, работа приемных не останавливается»

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Большая часть вопросов касалась работы сферы ЖКХ.

В ходе приема было рассмотрено пять обращений. Заявителей волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий. Большая часть обращений касалась работы управляющих компаний, воронежцы жаловались на качество предоставления коммунальных услуг. Часть вопросов удалось решить в ходе приема, также заявители получили правовые консультации.

Подводя итоги приема, Владимир Нетёсов отметил, что проблемы ЖКХ занимают одно из первых мест среди обращений воронежцев в региональную и местные приемные «Единой России», а также в приемную граждан Воронежской областной Думы.

- Депутаты Воронежской областной Думы, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам совместно со специалистами региональной приемной и воронежской региональной общественной организации «Жилищный контроль» на регулярной основе проводят осмотры многоквартирных домов, осуществляют контроль качества их обслуживания и ремонта, в рамках тематических приемов и выездных встреч в округах разъясняют жителям региона их права, помогают в решении возникающих вопросов. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, работа приемных не останавливается. Ни одно обращение не останется без внимания депутатов, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Напомним, обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.