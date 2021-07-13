«Нас агитируют делать прививки, а препаратов нет!»: воронежцы пожаловались на нехватку вакцины

До конца недели в регион должно прийти 47 тысяч доз вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане пожаловались в редакцию «КП-Воронеж» на проблемы с вакцинацией. Наши читатели записались в городскую больницу №14, которая расположена в поселке Краснолесном. 6 июля приехали к назначенному времени делать прививку, но тут возникли сложности.

- Подхожу, а там огромная толпа: часть людей стоит даже на улице. Долго пыталась выяснить, что происходит. В итоге в регистратуре мне все-таки сказали, что они не проверяют запись через Госуслуги, а ориентируются только на свои больничные списки. Хотя многие, в том числе и я, записывались через электронный сервис. Но это даже не самое важное. Дальше оказалось, что вакцины попросту нет, - негодует горожанка Дарья. - Абсолютно непонятно, зачем людей агитировать делать прививки, если нет препаратов и никто не следит за записью.

Также девушку поразило поведение сотрудников медучреждения. По ее словам, никто не общался с пациентами, ничего не объяснял. Люди продолжали находиться в неведении и стоять в очереди.

- Пробыла там больше трех часов. За это время прививку сделали только трем. Больше ждать не стала. Не знаю, успел ли еще кто-то вакцинироваться в этот день.

Мы попросили региональный департамент здравоохранения объяснить, почему в горбольнице №14 сложилась такая ситуация. В ведомстве отметили, что записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, по телефону регистратуры и очно в поликлинике. Сведением всех списков должно заниматься само медучреждение.

- Если человек записался на вакцинацию, но препараты закончились, то ему должны сообщить об этом по телефону (при условии, что человек указал номер телефона в документах). С медперсоналом больницы №14 проведена разъяснительная беседа, - добавили в облздраве.

Сама же нехватка вакцины связана с возросшими темпами иммунизации. Однако производители не успевают делать и поставлять в регионы нужное количество препаратов. Из-за чего пункты вакцинации работают не в полную нагрузку.

На этой почве на днях случился еще один скандал. Воронежский бизнесмен и владелец нескольких ТЦ Евгений Хамин заявил, что закроет пункты вакцинации на своих объектах, если к среде ведомство не увеличит поставки препаратов от COVID-19. У мобильных точек вакцинации, где не требуется предварительная запись, стали скапливаться многометровые очереди. Это вызвало недовольство как у посетителей, так и у сотрудников.

Однако выполнить требование бизнесмена трудно, как мы говорили выше, нужного количества вакцины физически нет. В выходные в область поступило 3120 доз вакцины «КовиВак». До конца недели должно прийти более 40 тысяч доз «Спутника V» и более семи тысяч «ЭпиВакКороны».

Всего же Воронежская область уже получила 485 757 доз вакцины. В Федеральный регистр иммунизированных от коронавируса внесены 449 897 жителей области, сделавших прививку, в том числе двукратно - 329 551 человек.