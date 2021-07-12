В Воронежской области новые коронавирусные ограничения: управляющие компании должны ежедневно дезинфицировать подъезды и детские площадки

УК обязаны ежедневно дезинфицировать детские площадки во дворах. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 12 июля в Воронежской области начинают действовать дополнительные коронавирусные ограничения, указ об этом подписал глава региона Александр Гусев.

Согласно новым требованиям, управляющие компании должны ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию подъездов и лифтов многоквартирных домов (включая контактные поверхности - перила, ручки дверей, кнопки лифтов и домофонов), а также детское игровое и спортивное оборудование во дворах специальными средствами.

Кафе, ресторанам, столовым нельзя размещать выносные столы в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов.

Запретили выезд из региона организованных групп детей, включая детские спортивные команды.

Напомним, в Воронежской области ежедневный прирост заболевших коронавирусом уже неделю составляет более 400 человек. За месяц дополнительно развернули 2000 коек в ковидных стационарах.

Ранее уже запретили массовые мероприятия, в театрах ограничили заполняемость залов 50% процентами.