Владимир Ходырев: «Благодаря обращениям воронежцев, мы имеем обратную связь с населением»

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев

На обращения жителей Воронежа депутаты городской Думы стараются реагировать максимально быстро, ведь большинство вопросов, с которыми обращаются к ним избиратели, касаются ЖКХ, социальной сферы и развития городской среды. Для парламентариев не только важно вникнуть в их проблему, но и постараться ее решить. Несмотря на пандемию, депутаты продолжают работу на округах и регулярно, по графику, проводят приемы граждан.

Как отметили в думской пресс-службе, такая формы работы с населением показала свою эффективность. В условиях пандемии, общение с горожанами не прерывалось, оно строилось в дистанционном режиме– по телефону или онлайн.

– Для нас важно каждое обращение, каждая инициатива. Депутаты рассматривают все пожелания и предложения своих избирателей. Благодаря обращениям, мы имеем обратную связь с населением, видим существующие проблемы и находим пути их решения, – подчеркнул председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

Многие важные вопросы горожан удалось решить с начала 2021 года.

Так, к председателю горДумы обратилась заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 148». Она просила оказать помощь в выделении грунта и спецтехники для проведения работ по благоустройству территории, прилегающей к детскому саду. Просьба была выполнена в кратчайшие сроки.

Также оперативно парламентарий помог приобрести строительные материалы и санитарно-техническое оборудование для ремонта в доме многодетной семьи Ишевских, чтобы детки могли комфортно себя чувствовать в обновленном жилище.

Пенсионер Сергей Евгеньевич Сенцов попросил председателя горДумы помочь с грейдированием участка дороги

Пенсионер Сергей Евгеньевич Сенцов попросил председателя горДумы помочь с грейдированием участка дороги от жилого дома № 41 по улице Тридцатого Октября до улицы Степанова в микрорайоне Сомово. Работы провели быстро. Владимир Ходырев учел, что эта проблема волнует и жителей других улиц частного сектора. По инициативе парламентария грейдирование будет продолжено и по другим улицам микрорайона.

Директор МБУ СШОР № 23 Виктор Зенищев попросил наладить наружное освещение на пешеходном переходе, расположенном напротив спортшколы. Воспитанникам учреждения нередко приходится с тренировок возвращаться домой, когда уже темнеет. А это небезопасно. Владимир Ходырев оказал содействие в предоставлении железобетонной опоры. Также по поручению депутата была достигнута договоренность с городским управлением дорожного хозяйства о проведении работ по монтажу наружного освещения.

Наружное освещение на пешеходном переходе, расположенном напротив спортшколы, удалось наладить

Впрочем, эти примеры – только малая часть ежедневной, кропотливой работы народных избранников. Только в Воронежскую городскую Думу с начала 2021 года поступило уже около 330 обращений, а в общественные приемные депутатов обратилось гораздо больше людей.

– Все обращения были рассмотрены, и по каждому оказана необходимая помощь, в том числе и консультационная, – подытожили в думской пресс-службе.