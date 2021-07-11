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Общество11 июля 2021 9:50

Владимир Ходырев: «Благодаря обращениям воронежцев, мы имеем обратную связь с населением»

Одна из главных задач парламентариев– быстрая реакция на проблемы горожан
Евгения ФРОЛОВА
Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев

На обращения жителей Воронежа депутаты городской Думы стараются реагировать максимально быстро, ведь большинство вопросов, с которыми обращаются к ним избиратели, касаются ЖКХ, социальной сферы и развития городской среды. Для парламентариев не только важно вникнуть в их проблему, но и постараться ее решить. Несмотря на пандемию, депутаты продолжают работу на округах и регулярно, по графику, проводят приемы граждан.

Как отметили в думской пресс-службе, такая формы работы с населением показала свою эффективность. В условиях пандемии, общение с горожанами не прерывалось, оно строилось в дистанционном режиме– по телефону или онлайн.

– Для нас важно каждое обращение, каждая инициатива. Депутаты рассматривают все пожелания и предложения своих избирателей. Благодаря обращениям, мы имеем обратную связь с населением, видим существующие проблемы и находим пути их решения, – подчеркнул председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

Многие важные вопросы горожан удалось решить с начала 2021 года.

Так, к председателю горДумы обратилась заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 148». Она просила оказать помощь в выделении грунта и спецтехники для проведения работ по благоустройству территории, прилегающей к детскому саду. Просьба была выполнена в кратчайшие сроки.

Также оперативно парламентарий помог приобрести строительные материалы и санитарно-техническое оборудование для ремонта в доме многодетной семьи Ишевских, чтобы детки могли комфортно себя чувствовать в обновленном жилище.

Пенсионер Сергей Евгеньевич Сенцов попросил председателя горДумы помочь с грейдированием участка дороги

Пенсионер Сергей Евгеньевич Сенцов попросил председателя горДумы помочь с грейдированием участка дороги

Пенсионер Сергей Евгеньевич Сенцов попросил председателя горДумы помочь с грейдированием участка дороги от жилого дома № 41 по улице Тридцатого Октября до улицы Степанова в микрорайоне Сомово. Работы провели быстро. Владимир Ходырев учел, что эта проблема волнует и жителей других улиц частного сектора. По инициативе парламентария грейдирование будет продолжено и по другим улицам микрорайона.

Директор МБУ СШОР № 23 Виктор Зенищев попросил наладить наружное освещение на пешеходном переходе, расположенном напротив спортшколы. Воспитанникам учреждения нередко приходится с тренировок возвращаться домой, когда уже темнеет. А это небезопасно. Владимир Ходырев оказал содействие в предоставлении железобетонной опоры. Также по поручению депутата была достигнута договоренность с городским управлением дорожного хозяйства о проведении работ по монтажу наружного освещения.

Наружное освещение на пешеходном переходе, расположенном напротив спортшколы, удалось наладить

Наружное освещение на пешеходном переходе, расположенном напротив спортшколы, удалось наладить

Впрочем, эти примеры – только малая часть ежедневной, кропотливой работы народных избранников. Только в Воронежскую городскую Думу с начала 2021 года поступило уже около 330 обращений, а в общественные приемные депутатов обратилось гораздо больше людей.

– Все обращения были рассмотрены, и по каждому оказана необходимая помощь, в том числе и консультационная, – подытожили в думской пресс-службе.

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