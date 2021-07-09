ВТБ в Воронеже выдал первый жилищный кредит под 5% для семьи с одним ребенком

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Льготный кредит общей суммой 3,1 млн рублей был предоставлен клиенту для покупки 3-х комнатной квартиры стоимостью 3,7 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новым условиям семейной ипотеки со ставкой 5%. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее она была доступна только для жителей нашего региона с двумя и более детьми. Субсидия также распространяется на несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Льготы действуют как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки. Максимальная сумма кредита в Воронежской области составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет.

ВТБ приступил к работе по программе с начала 2018 года. С момента ее старта банк выдал 667 семьям в Воронежской области льготных кредитов на сумму 1,4 млрд рублей. С начала года выдачи ипотеки в воронежском ВТБ превысили 6,1 млрд рублей (на 73% больше, чем в 2020 году).

«Уверен, что льготная ипотека останется драйвером роста рынка в этом году, а новая программа позволит улучшить жилищные условия ещё большему количеству воронежских семей. Обеспечить клиентам эту возможность – наша стратегическая задача», – отметил управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин. Банк ВТБ (ПАО).