Прокатился с ветерком: как корреспондент «КП» искал в Воронеже автобус с кондиционером

Автобусы без кондиционеров охлаждаются по старинке: с помощью люков и форточек. Фото: Андрей ПЕТРИН

Воронежский перевозчик «Автолайн+» отчитался, что закупил восемь автобусов с кондиционерами. Они курсируют по маршруту № 90 - одному из самых загруженных в городе. По словам исполнительного директора компании Виктора Натарова, проехаться на таком автобусе можно уже сейчас - они вышли на маршрут 5 июля. А к августу будет закуплено ещё 20 машин.

Из этих восьми одни не работают в некоторые смены, другие ожидают рестайлинга - перекраски под определённые цвета. Поэтому поймать их на маршруте - большая удача. Но я решил это сделать, чтобы выяснить, чем же они все-таки отличаются от обычных.

Остановка «Памятник Славы», 14.00

Перед тем как выходить на охоту - проверим, сколько машин сейчас на этом маршруте. Официальный телеграм-бот «VRNBUS» сообщает, что на линии находится 16 автобусов. По словам Виктора Натарова, всего в разные дни их работает 35. Если представить, что в лучшем случае половина «девяностых» с кондиционерами сейчас в пути, то мои шансы поймать нужный - около 25%.

К остановке подъезжает автобус под номером 90. Я захожу первым и застываю - осматриваю потолки, ищу кондиционеры. Стоящие сзади люди начинают ругаться и толкать меня. Ничего не остаётся, кроме как подчинится и занять место в салоне.

Ездить на общественном транспорте летом в час пик могут позволить себе только крепкие воронежцы. Удушающая духота, толпа потных людей и медленная скорость в пробке могут сломить даже самых сильных. К тому же каждый хоть раз участвовал в вечном споре: «Мне душно!» - «Мне дует!». К счастью, 14.00 - не час пик, да и 90-й - не маленькая маршрутка.

Мне достался автобус без кондиционера. Он справляется с жарой по старинке - все окна и люки открыты.

В салоне много свободных мест, однако рядом со мной на остановке «45 стрелковой дивизии» садится пенсионер. Маска висит на подбородке, но как только я решил с ним поговорить - мгновенно поднимается чуть ли не до переносицы.

- Сам я всю жизнь прожил в Узбекской ССР, поэтому жары и духоты не боюсь. К тому же всегда можно открыть окна, чтобы проветрить салон, - делится пассажир. - А вот в автобус с кондиционером никогда не сяду: кто его знает, какие гадости в этом воздухе циркулируют?

Я решил не рассказывать, что именно эти гадости и ищу.

Выхожу на остановке «Площадь Застава». Нужно сделать несколько личных дел и продолжить охоту за редким автобусом.

Остановка «Площадь Застава», 15.00

На ближних подступах вижу большой и белоснежный 90-й, который уже отъехал. Замечаю, что он-то мне и нужен: все окна закрыты, а пассажиры внутри не выглядят как красные мокрые помидоры. Я попытался его догнать, но водитель, заметив меня в боковое стекло, все равно набрал скорость. Не каждому пассажиру позволено прокатиться в «Комфорте»!

Возвращаюсь на остановку и планирую ждать следующий автобус этого маршрута. На лавочке спит нетрезвый гражданин, а я смотрю по сторонам.

Остановка «Площадь Застава», 15.30

За полчаса все люди, которые были здесь в 15.00, уже уехали. Остались только я и нетрезвый гражданин. Пока стоял - заметил, что почти никто не находится на этой остановке больше пяти минут. «Площадь Застава» - один из главных транспортных узлов города, поэтому подходящие сюда люди быстро садятся (или, учитывая количество свободных мест, «встают») в нужный им автобус.

Подъезжает номер 90. Я обрадовался, ещё когда он приближался: все окна были закрыты, а сам автобус - в точности как те, которые обслуживают муниципальные маршруты, - новый. Нетрезвый гражданин просыпается и прорывается в салон без очереди. Надо отдать ему должное: по пути перед всеми извиняется и улыбается.

Я тоже захожу следом и с привычной улыбкой на лице оплачиваю проезд. Водитель подозрительно косится на меня и проверяет чек, вышедший из терминала. Да, не любят нас таких - жизнерадостных.

В центре салона ощущается небольшой холодок, но в целом температура почти как на улице. На потолке, прямо рядом со вторым выходом, установлена большая черная пластина. Я думаю, что это кондиционер, и начинаю со всех сторон ее фотографировать. Пассажир рядом говорит: «Если вас интересует кондиционер, то это не он. Займите место рядом с окном - и вы его увидите».

Благодарю за ценный совет и жду, когда освободится нужное кресло. Женщина с детьми выходит на остановке «Детский мир», и я сажусь рядом с окном. Здесь-то и почувствовал действие кондиционера: холодная струя ударила прямо в висок. Рукой обвожу раму стекла и нахожу отверстия, из которых в салон попадает охлажденный воздух.

Те самые отверстия. Фото: Андрей ПЕТРИН

Парень напротив, увидев мои манипуляции, восклицает: «Так вот откуда дует!». Я рассказываю ему про автобусы с кондиционерами, почему они так важны в жару и как изменится общественный транспорт, когда их станет больше.

- А чё, их выключить как-то можно будет? - спрашивает он.

Прощаюсь с пассажиром и выбегаю на ближайшей остановке, чтобы сделать фото таких автобусов. Каждому нравится своя температура в салоне, и, чтобы сесть в нужную машину, лучше знать, как они выглядят. Обращайте внимание: у оснащенных кондиционерами закрыты окна и есть белая «шапочка» на крыше.

Подытоживая, стоит отметить, что такие автобусы необходимы не просто для комфорта граждан, а для их безопасности: люди порой просто теряют сознание от духоты и жары в салоне. Парк машин с кондиционерами необходимо расширять и на другие маршруты, чтобы ими были оборудованы даже малопопулярные направления. Эти меры приведут к улучшению многострадальной системы общественного транспорта и, возможно, прекратят те самые споры насчет «душно» и «дует»».

Запомните эту белую «шапочку» Фото: Андрей ПЕТРИН

КСТАТИ

Опыт уже не первый

В прошлом августе в Воронеже запустили первый автобус с кондиционером – ПАЗик, курсирующий по маршруту 54. Через какое-то время работу устройства приостановили: пассажиры не оценили новшества. Однако сейчас в АТП-1, обслуживающем это направление, нас заверили, что всё снова действует.

Как отметили в пресс-службе транспортной компании, закупка большего числа автобусов с климат-системой не стоит в ближайшем приоритете: нужно сначала оснастить линии машинами со средствами для маломобильных граждан. После этого в долгосрочной стратегии обещают продолжить закупки транспорта с кондиционерами.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

Жара приводит к конфликтам

- Мэрия рекомендует ставить кондиционеры во все автобусы, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Уже сейчас по Воронежу работает около десяти больших и средних автобусов с климат-системой, а также несколько маршруток, на которые и рекомендуют делать упор перевозчикам. Именно в них передвигаться летом труднее всего, а плотность людей часто зашкаливает. Что приводит к несчастным случаям и конфликтам между пассажирами. Чтобы этого избегать, мы рекомендуем перевозчикам оснащать весь транспорт кондиционерами.