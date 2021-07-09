Воронежцы чаще выбирают смартфоны в среднем ценовом сегменте

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Компания проанализировала результаты продаж абонентского оборудования в розничной сети в первом полугодии 2021 года. В Воронежской области вырос спрос на смартфоны в среднем ценовом сегменте на 12% по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж стал бренд Xiaomi.

На фоне стремительно растущей цифровой активности Tele2 продолжает развивать сотрудничество и представленность устройств от ключевых брендов в своей розничной сети, ориентируясь на потребительские предпочтения. В первом полугодии 2021 года в Воронежской области самыми популярными оказались устройства в среднем ценовом сегменте, на них приходится треть от общего объема продаж.

В основном в салонах оператора воронежцы выбирали гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Продажи в этой категории выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на флагманские устройства остался на том же уровне, а на смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей – сократился на 13%. Средняя стоимость приобретаемых устройств увеличилась на 29% год к году.

Среди производителей воронежские посетители салонов Tele2 предпочитали гаджеты от Xiaomi и Samsung. За первые шесть месяцев текущего года на их долю пришлось 53% продаж. Самой популярной моделью стал смартфон Xiaomi Redmi 9A, его доля составила 9%. На обладателя второго места – Xiaomi Redmi 9C – приходится 8% продаж устройств. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy A12 с долей в 5%.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 учитывает ускоренную цифровизацию и формирует ассортимент в фирменных салонах с учетом запросов клиентов и современных трендов. Сегодня потребители все чаще отдают предпочтение более продвинутым и функциональным смартфонам, которые позволяют максимально полно удовлетворить все потребности активного data-юзера. Мы предлагаем посетителям наших салонов устройства надежных производителей и выгодные условия. Так, до конца года клиенты могут воспользоваться акцией «Комбо» и приобрести смартфон со скидкой до 30%. Кроме того, в рамках акции до 31 августа 2021 года на модель Xiaomi Redmi 9 64GB действует фиксированная скидка 4 500 рублей».

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